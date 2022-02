Prefeitura de Araxá realiza sorteio de beneficiários do projeto Belo Banho

A Secretaria Municipal de Ação Social realizou o sorteio dos 50 beneficiários que serão contemplados com o projeto Belo Banho. Também foram sorteados cinco cadastros que ficarão na fila de espera, caso haja desistência ou algum dos sorteados não atenda aos critérios para participar do programa.

A seleção foi eletrônica e aconteceu no auditório da Prefeitura de Araxá. Além do prefeito Robson Magela, também participaram a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, a coordenadora do Setor de Habitação, Alessandra Silva, e o presidente do Conselho Municipal do Idoso, José Humberto Gonçalves.

O projeto Belo Banho, de iniciativa do Setor de Habitação e aprovado via conselho, vai reformar banheiros de idosos em situação de vulnerabilidade social. A proposta vai equipar os cômodos com a instalação de barras de apoio, pisos antiaderente e tudo mais que for preciso de acordo com as normas para um banheiro com acessibilidade.

A secretária Cristiane diz que a proposta surgiu diante da realidade de idosos que frequentemente se acidentam nesses espaços que muitas das vezes não oferecem a devida segurança.

“Para o idoso, que já tem a mobilidade mais restrita, um banheiro com infiltrações, pisos escorregadios, e peças de acabamento soltas, pode se tornar uma verdadeira armadilha. Afinal, estudos apontam que aproximadamente 75% das lesões em idosos acontecem nas suas próprias casas, em quedas que poderiam ser evitadas em ambientes mais seguros”, explica.

O presidente do Conselho do Idoso, José Humberto, comemora o projeto e destaca a sua importância ao proporcionar qualidade de vida para os beneficiados. “É um projeto que tem uma dose de amor. E acho que quando se tem amor, solidariedade e parceria, a gente consegue transformar a realidade de muita gente”, diz.

Para o prefeito Robson Magela, é um projeto que traz dignidade aos idosos mais carentes. “Infelizmente, famílias mais carentes acabam abrindo mão de fazer reformas para arcar com despesas básicas. Ao reformar o banheiro desses idosos, a gente proporciona não somente segurança, como também dignidade a essas famílias”, enfatiza.

A previsão é que as obras nas casas dos contemplados tenham início em até quatro meses, prazo previsto para conclusão do processo licitatório para contratar a empresa que realizará as obras.

Lista dos 50 sorteados



1. Osvaldo Pereira da Silva

2. Maria Lucia de Rezende

3. Olivia de Lourdes O. Patrício

4. Izildinha Francisca de Oliveira David

5. Eva Aparecida Jesus Gouveia

6. Geralda da Conceição de Oliveira

7. Mário José Costa

8. Ademosio Gervásio

9. Waldir Geraldo Rodrigues

10. Antonia Aparecida de Paiva

11. Wandalci Costa Pereira

12. Jerônimo Rodrigues da Silva

13. Isabel Cristina da Silva Martins

14. Maria Bernardo da Silva

15. Maria do Rosário de Faria

16. Denevaldo Inácio Ferreira

17. Maria José de Jesus

18. Rosa Maria Modesto Silva

19. Lúcia de Fátima Alencar

20. Sebastiana Pereira Duarte

21. Olívia Aparecida Cruvinel

22. Maria Conceição de Melo dos Santos

23. João Vicente da Silva

24. Lucia Helena Vaz

25. Sebastião da Luz Celestino

26. Maria Batista Gonçalves

27. Marlene Magalhães de Menezes

28. Maria José de Melo

29. Lázaro Antônio Soares

30. Augusta Gervásio da Silva

31. Ronan de Carvalho Silva

32. Maria Aparecida Barreto

33. Edna Aparecida Velasco

34. Darci Mendes de Freitas

35. Maria Eurípedes de Souza Borges

36. Alda dos Reis Felix

37. Maria das Dores Anastácio

38. Maria de Lourdes Fernandes Pereira

39. Elce Maria da Silva

40. Sonia Lúcia Martins

41. Maria Madalena Gonçalves Elias

42. Ismael Martins Ribeiro

43. Ana Cardoso Ferreira

44. Flora Itelvina Borges

45. Lazara Maria Dornelas

46. Pedro Paulo Juvêncio

47. Maria Martins Araújo

48. Maria Izaura de Melo

49. Joana Darc Ferreira

50. Elenilda Garcia de Oliveira