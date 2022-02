Prefeitura de Araxá realiza visita técnica ao Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia

O prefeito de Araxá, Robson Magela, e o vice-prefeito Mauro Chaves estiveram em Uberlândia na última sexta-feira (18) para conhecer a estrutura e gestão do serviço de água e esgoto daquele município, com o objetivo de buscar alternativas para o abastecimento de água em Araxá. O vereador Ricardo Assis Gianvechio (Zidane) também participou da visita.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) é uma autarquia da Prefeitura de Uberlândia que conta com três estações de captação e tratamento de água. O município é apontado pelo Instituto Trata Brasil como a terceira cidade com o melhor saneamento do país, e a primeira de Minas Gerais. Todos os imóveis em áreas regulares recebem água potável e 100% do esgoto coletado recebe tratamento adequado por meio de oito estações de tratamento.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a visita foi uma oportunidade de conhecer os benefícios e os desafios enfrentados com uma possível municipalização do serviço de água e esgoto. “Com essa visita conhecemos de perto a estrutura e o modo de trabalho do Dmae. E isso é muito importante quando pensamos no desenvolvimento da cidade, principalmente, na melhoria do serviço de água e esgoto oferecido em nossa cidade. O saneamento básico é um trabalho contínuo e de longo prazo, que não se faz da noite para o dia. Por isso, resolvemos visitar o trabalho realizado em outro município”, destaca o prefeito.

Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, a partir desse primeiro encontro será possível iniciar os estudos de viabilidade para implantação de um sistema próprio. “Essa visita foi muito útil para entendermos como funciona efetivamente uma agência reguladora em um município. O Dmae é uma referência em Minas Gerais e no Brasil, e nós queremos que a população receba o melhor serviço possível. Iremos estudar a possibilidade e a viabilidade de um projeto semelhante para Araxá”, explica.

O diretor geral do Dmae, Adicionaldo dos Reis Cardoso, destacou que a interação entre os municípios da região é muito importante. “Apresentamos um panorama das ações que oferecemos e o motivo de sermos uma referência no país. Além da captação de água e esgoto, disponibilizamos também coleta de lixo convencional e serviços de manutenção. Essa troca de experiências entre as cidades é fundamental e o Dmae será sempre parceiro no sentido de dar as melhores expertises para melhorar o tratamento de água e esgoto dos municípios vizinhos”, afirma.

Para o vereador Zidane, muitas das irregularidades encontradas na prestação do serviço realizado em Araxá não se repetem no Dmae. “Falta de abastecimento de água porque uma bomba deu problema, os recortes da via pública gerado por um reparo rápido, o tratamento de esgoto, as altas taxas pagas pela população. Enfim, acredito que vimos no Dmae muitas soluções dos problemas que enfrentamos em Araxá. Quem sabe, essas questões possam melhorar o serviço que é oferecido em nossa cidade no futuro próximo”, ressalta.