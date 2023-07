Prefeitura de Araxá recebe representantes de motoristas de aplicativos

A Prefeitura de Araxá recebeu representantes de motoristas de aplicativos em reuniões realizadas na Sede do Poder Executivo, nesta segunda-feira (31). Na ocasião foram tratadas demandas dos motoristas e melhorias no atendimento aos usuários desse serviço.

As reuniões com os representantes contaram com as presenças do prefeito Robson Magela, do secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, do procurador geral do Município, Jonathan Ferreira, do presidente da Câmara Municipal, Bosco Júnior, e dos vereadores Evaldo do Ferrocarril, João Veras e Pastor Moacir.

O diretor executivo e proprietário do aplicativo Te Levo Mobile, Sérgio Gomes, afirma que o apoio da Administração Municipal é fundamental para que o serviço de transporte continue sendo realizado no município.

“Fico muito satisfeito em ver que nós temos a abertura de vir na prefeitura e mostrar nossas demandas. Ter a Gestão Municipal do nosso lado é fundamental para que possamos continuar prestando um serviço de qualidade para toda a população”, ressalta.

O prefeito Robson Magela reitera que a Prefeitura de Araxá está de portas abertas para ouvir os segmentos e buscar soluções para o benefício do cidadão. “Foram reuniões muito produtivas para que possamos entender as necessidades e, dessa forma, ajudar a solucionar essas demandas”, conclui.