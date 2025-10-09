Prefeitura de Araxá retira 35 caminhões de terra e lixo do Canal do Córrego Grande

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, retirou cerca de 35 caminhões de terra e lixo acumulados no Canal do Córrego Grande, localizado entre as avenidas Dâmaso Drummond e Rosalvo Santos.

A ação integra o cronograma de manutenção preventiva da rede pluvial e consiste na limpeza e desobstrução do canal, com remoção de entulho, galhos, lixo doméstico e vegetação acumulada no leito e nas margens, para melhorar o escoamento da água, prevenir alagamentos e reforçar o cuidado com o meio ambiente e a segurança da população.

Segundo a secretária municipal de Serviços Urbanos, Anna Tereza Ávila, o trabalho é essencial para o bom funcionamento do sistema de drenagem da cidade.

“É como a limpeza dos bueiros, mas feita no ponto final, onde a água escoa. Quando a galeria está obstruída, a água volta e causa alagamento. Com a limpeza, o fluxo fica livre”, explicou.

Após a conclusão desse trecho, as equipes também devem realizar o mesmo tipo de serviço em outros pontos críticos, como nas regiões da Rua Pará e do bairro Santa Maria, onde há grande concentração de galerias pluviais.

A secretária reforça que esses serviços são essenciais para evitar transtornos durante o período chuvoso e manter a cidade limpa e segura. Porém, é essencial a participação da população para manter a cidade limpa e evitar a obstrução de galerias e bueiros. “O lixo jogado nas ruas e nas margens dos córregos acaba sendo levado pela chuva e obstruindo o escoamento. Por isso, pedimos que todos façam sua parte, descartando os resíduos de forma correta”, completou.