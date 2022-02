Prefeitura de Araxá vai conceder reajuste salarial de 12% aos servidores municipais

Valorização e reconhecimento dos trabalhadores públicos municipais. A Prefeitura de Araxá vai reajustar em 12% a remuneração mensal dos servidores da Administração Direta e Indireta. A proposta protocolada pelo prefeito Robson Magela durante abertura do ano legislativo na Câmara Municipal foi aprovada pelos vereadores nesta terça-feira (8) e beneficia funcionários efetivos, concursados, estáveis, contratados, comissionados, inativos e pensionistas. O reajuste não contempla cargos políticos (prefeito, vice-prefeito e secretários).

Com o aumento proposto este ano, a Prefeitura de Araxá vai recompor parte da defasagem salarial da categoria nos últimos anos. No início de 2021, os vereadores aprovaram a recomposição salarial do funcionalismo público proposta pelo prefeito. Na época, o Governo Federal permitiu que o município somente concedesse a recomposição de 6,66% para servidores do quadro geral, exceto comissionados, devido à pandemia da Covid-19.

Já o reajuste do vale-alimentação dos servidores públicos, aprovado no ano passado, começou a ser concedido no pagamento deste mês de janeiro. A lei proposta pela Administração Municipal aumentou de R$ 300 para R$ 500 o benefício para mais de 4 mil servidores do município.

O secretário municipal de Governo e vice-prefeito Mauro Chaves, que também esteve presente na abertura dos trabalhos do Legislativo, reforçou o compromisso da gestão com políticas que valorizem os servidores públicos.

“No ano passado enviamos projetos que demonstram nosso apreço e respeito pelos servidores, e hoje protocolamos o de valorização salarial e, em breve, iremos enviar mais projetos que concedem mais benefícios e demonstram o reconhecimento da gestão ao trabalho dos servidores públicos”, adiantou o vice-prefeito.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a união política e o compromisso dos servidores municipais é o que faz a cidade crescer. “Mais uma vez agradecemos aos colegas vereadores a aprovação desse projeto de valorização e reconhecimento dos nossos servidores. Foram anos de salários defasados, benefícios não concedidos e falta de estrutura. Agora temos como oferecer à categoria todas as condições necessárias para que eles possam desenvolver o trabalho que a população de Araxá merece”, destacou o prefeito.