Prefeitura distribuirá material escolar e uniformes para alunos carentes

A Prefeitura de Araxá irá beneficiar crianças e adolescentes da rede municipal de ensino que se encontram em vulnerabilidade social/pessoal. A Administração Municipal, através da Secretária de Educação, fará a doação de kits de material escolar e uniformes.

A distribuição será feita para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. A Secretaria de Educação está concluindo o fluxograma das escolas e o preenchimento das vagas remanescentes para iniciar a entrega.

Os kits são formados por materiais como cadernos, lápis, borracha, cola, tesoura, giz de cera, lápis de cor, pincel, tinta guache, massinha de modelar. Os alunos do Ensino Infantil vão receber camisetas e bermudas e os do ensino fundamental ganham as camisetas.Serão disponibilizados ao longo do ano mais de 8,9 mil kits escolares, além de 6,3 mil uniformes. Os alunos que serão beneficiados já foram cadastrados em todas as escolas municipais. A Prefeitura de Araxá encontra-se sensibilizada e empenhada em agilizar todo o processo para nos próximos dias realizar a distribuição.