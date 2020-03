Prefeitura divulga itinerário do carro fumacê

A Secretaria Municipal da Saúde realiza a partir desta semana o 3º e o 4º Ciclos da aplicação do inseticida Ultra Baixo Volume (UBV) pesado, conhecido como fumacê. A ação de combate ao Aedes aegypti acontece em diversas regiões da cidade até o dia 1º abril.

O carro fumacê é considerado como um importante aliado no combate ao transmissor da dengue, zika e chikungunya. A Secretaria de Saúde recomenda à população que quando o carro fumacê estiver passando próximo a sua casa mantenha as portas e janelas abertas, evite ficar do lado do passeio atrás do carro, cubra as gaiolas, troque a água dos bebedouros dos animais e se tiver criatório de abelhas comunique à Vigilância Ambiental.

Confira itinerário do Carro fumacê – UBV pesado:

DIA 24/03/2020 – 3ª FEIRA – PARTE DA TARDE/NOITE

HORÁRIO: de 17h às 22h

• Passará nas divisas em uma parte do centro nas ruas e avenidas:

Rua Padre Anchieta, Rua Franklin de Castro, Av. Senandor Montadon c/Av. Dâmaso Drumond e Rua Pepururé

• Passará nos Bairros Abolição e São Francisco (também no mesmo dia e horário)

DIA 25/03/2020 – 4ª FEIRA – PARTE DA MANHÃ

HORÁRIO: de 5h às 8h

• Passará nas divisas em uma parte do centro nas ruas e avenidas:

Av. Senador Montadon, Av. Getúlio Vargas, Rua Costa Sena, Rua Carvalho Lopes, Rua Imbiaça

DIA 25/03/2020 – 4ª FEIRA – PARTE DA TARDE/NOITE

HORÁRIO: de 17h às 22h

• Passará nas divisas em uma parte do centro nas ruas e avenidas:

Rua Padre Anchieta, Rua Franklin de Castro, Av. Senandor Montadon c/Av. Dâmaso Drumond e Rua Pepururé

• Passará nos Bairros Abolição e São Francisco (também no mesmo dia e horário)

DIA 26/03/2020 – 5ª FEIRA – PARTE DA MANHÃ

HORÁRIO: de 5h às 8h

• Passará nas divisas em uma parte do centro nas ruas e avenidas:

Av. Senador Montadon, Av. Getúlio Vargas, Rua Costa Sena, Rua Carvalho Lopes, Rua Imbiaça

DIA 26/03/2020 – 5ª FEIRA – PARTE DA TARDE/NOITE

HORÁRIO: de 17h às 22h

Passará nos Bairros Mangabeiras I e Fertiza

DIA 27/03/2020 – 6ª FEIRA – PARTE DA MANHÃ

HORÁRIO: de 5h às 8h

• Passará nas divisas em uma parte do centro nas ruas e avenidas:

Rua Belo Horizonte, Rua Calimério Guimarães, Av. Getúlio Vargas, Rua São Luiz, Av. Imbiara, Av. Senador Montadon e na Rua Orôncio Dutra

DIA 27/03/2020 – 6ª FEIRA – PARTE DA TARDE/NOITE

HORÁRIO: de 17h às 22h

• Passará nos Bairros Mangabeiras I e Fertiza

DIA 30/03/2020 – 2 ª FEIRA – PARTE DA MANHÃ

HORÁRIO: de 5h às 8h

• Passará nas divisas em uma parte do centro nas ruas e avenidas:

Rua Belo Horizonte, Rua Calimério Guimarães, Av. Getúlio Vargas, Rua São Luiz, Av. Imbiara, Av. Senador Montadon e na Rua Orôncio Dutra

DIA 30/03/2020 – 2 ª FEIRA – PARTE DA TARDE/NOITE

HORÁRIO: de 17h às 22h

• Passará nas divisas em uma parte do centro nas ruas e avenidas:

Av. Imbiara, Rua Modesto Cristino Filho, Av. João Paulo II, Av. Vereador João Sena c/Rua Carvalho Lopes

DIA 31/03/2020 – 3 ª FEIRA – PARTE DA MANHÃ

HORÁRIO: de 5h às 8h

• Passará no Bairro São Geraldo

DIA 31/03/2020 – 3 ª FEIRA – PARTE DA TARDE/NOITE

HORÁRIO: de 17h às 22h

• Passará nas divisas em uma parte do centro nas ruas e avenidas:

Av. Imbiara, Rua Modesto Cristino Filho, Av. João Paulo II, Av. Vereador João Sena c/Rua Carvalho Lopes

DIA 01/04/2020 – 4ª FEIRA – PARTE DA MANHÃ

HORÁRIO: de 5h às 8h

• Passará no Bairro São Geraldo