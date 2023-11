Prefeitura é parceira da 10ª Copa Araxá de Xadrez, que acontece neste sábado

A Prefeitura de Araxá é parceira da 10ª Copa Araxá de Xadrez, que acontece neste sábado (18). O evento é desenvolvido pela Academia Araxaense de Xadrez e conta com apoio financeiro e logístico da Secretaria Municipal de Esportes e apoio do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) – Campus Araxá.

O campeonato tem como objetivo classificar os oito melhores pontuados para a disputa do título de campeão absoluto da cidade, que será realizado em dezembro e valerá rating nacional na Liga Brasileira de Xadrez (LBX).

O torneio acontece na Chantilly Sorveteria – avenida Getúlio Vargas, nº 62, Centro. As inscrições podem ser realizadas nos comentários da divulgação do evento no Instagram da Academia Araxaense de Xadrez (@academia_araxaense_de_xadrez).

O valor da inscrição é R$10,00 e o pagamento é realizado via PIX na hora do evento. As vagas são limitadas para, no máximo, 18 jogadores.

Os vencedores serão premiados com medalhas do 1º ao 12º colocado. Cada jogador deverá levar suas peças e relógio (caso tenha), já o tabuleiro não é necessário levar.

Durante o evento também haverá sorteio de peças oficiais de xadrez para os participantes oferecido pela Secretaria Municipal de Esportes.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), reforça a importância do apoio que a administração municipal tem dado para a realização do evento. “A prática do xadrez vem crescendo muito em nossa cidade e cada vez mais, enxergamos atletas com muito potencial e alta qualidade técnica. Ficamos muito felizes em poder apoiar, difundir e ajudar a encontrar novos talentos na modalidade”, reforça.