Prefeitura é parceira do Minas ao Luar

O Minas ao Luar desembarcou em Araxá no último sábado, 13 de julho, e movimentou o estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim para exaltar a Música Popular Brasileira (MPB). A Administração Municipal, através da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), foi uma das parceiras do evento por sempre incentivar a cultura na cidade. O grupo Vi-Voz, de Araxá, e o músico Gabriel Sater, com o show Baile Indomável foram atrações de iniciativa promovida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).

Realizado já anualmente em 200 municípios mineiros, o Minas ao Luar contempla a valorização da música brasileira e das culturas populares tradicionais, por meio de apresentações artísticas gratuitas e de qualidade para toda a família. Foram 2 milhões de espectadores contemplados em 200 municípios mineiros. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, representando o prefeito Aracely, e a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Régia Côrtes, prestigiaram as atrações da noite de evento realizado também em parceria da TV Integração e do Sindicato do Comércio (Sindicomercio).