Prefeitura higieniza Unidades de Saúde para vacinação de idosos acima de 90 anos

A Unisul, Uninorte, Unileste e Unisa passaram por nova higienização e, junto com a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, já estão preparadas para a vacinação contra a Covid-19 na modalidade drive-thru, neste sábado (13).

A ação faz parte do trabalho permanente de desinfecção de espaços públicos, que teve início na semana passada. Para isso, está sendo usado um caminhão-pipa com uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5%, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A ação estratégica definida pelo prefeito Robson Magela reflete a preocupação da gestão em evitar a proliferação do coronavírus. “Estamos empenhados em diversas ações visando combater a Covid-19 no município. Apesar de já estarmos vacinando neste momento a população idosa, é importante ressaltar que toda a população tenha consciência e esteja atenta às medidas de prevenção, como evitar sair de casa, manter o distanciamento social, além de usar corretamente a máscara”, reforça o prefeito.

As unidades estarão abertas entre 8h e 16h neste sábado excepcionalmente para realizar a vacinação dos idosos a partir de 90 anos. Conforme a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, não é preciso fazer nenhum cadastro prévio, porém, ela orienta que, para agilizar o atendimento, é importante ter em mãos o xerox da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) do idoso a ser imunizado.

Pontos de vacinação

Unisul

Avenida Prefeito Aracely de Paula, nº 4.050, Bairro Vila Silvéria – Telefones: (34) 3691-7142 e (34) 3664-4078.

Uninorte

Rua Lázaro de Vaz de São Paulo, nº 105, Bairro Urciano Lemos – Telefone: (34) 3691-7141.

Unileste

Avenida Cassiano de Paula Nascimento, nº 290, Bairro Santo Antônio – Telefones: (34) 3691-7103 e (34) 3664-7139.

Unisa

Travessa Piauí, nº 35, Bairro São Geraldo – Telefone: (34) 3691-7185.