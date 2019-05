Prefeitura inicia Semana do Trânsito com simulação de acidente

A simulação faz parte da Semana Municipal de Trânsito, promovida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania em parceria com os órgãos de segurança integrantes da agenda intersetorial como Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, destacou que as atividades da Semana do Trânsito chamam atenção para a responsabilidade de todos, visando diminuir o número de acidentes. Uma programação especial foi elaborada e várias ações serão promovidas com condutores e pedestres, dentro do projeto mundial da campanha Maio Amarelo. “A simulação do acidente chama a atenção, quem assiste o teatro fica chocado e isso é muito importante. Qualquer aprendizado que sai simplesmente da teoria fica mais fácil de assimilar”, ressaltou o secretário.

O Capitão Thiago Augusto Pereira, Comte. da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Araxá, reforçou que infelizmente os atendimentos de acidentes de trânsito são situações do dia a dia da corporação. “Simulamos um pedestre atravessando fora da faixa e um motorista distraído ao telefone. São situações que acontecem e, gerar esse impacto é interessante para conscientizar a população de que ela deve rever seus atos como condutores ou como pedestres, tomando os devidos cuidados para não se envolver em nenhum tipo de acidente”.

O aposentado João Lázaro Francisco, morador do bairro Vila Guimarães, ficou assustado, achou que era verdade. “Todos tem que ter o máximo cuidado. Eu uso a faixa e não atravesso enquanto o motorista não para o veículo. Ações assim, ajudam muito a educar motoristas e pedestres”.