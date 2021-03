Prefeitura inicia vacinação de idosos entre 78 e 79 anos

Com a nova remessa entregue pelo Governo do Estado na última segunda- feira (15), a Prefeitura Municipal de Araxá retomará a vacinação de idosos. A faixa de idade a ser imunizada será de 78 e 79 anos. A aplicação será feita nesta quarta (17), das 8h às 16h, pelo sistema de drive-thru e pedestres, em quatro Unidades de Saúde – Uninorte, Unileste Unioeste e Uninordeste.

Para a imunização serão feitas duas filas: uma para idosos que estiverem em veículos e outra para os que não possuem meio de transporte. “Fizemos um planejamento pensando em agilizar o processo de imunização e, assim, evitar filas. Entendemos a ansiedade das pessoas, mas não tem necessidade de pessoas chegarem com horas de antecedência nas Unidades de Saúde. Teremos doses suficientes para concluir a aplicação nessa faixa etária”, enfatiza a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra.

Não será necessário a realização de cadastro no ato da vacinação, apenas a apresentação de cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Pessoas que não levarem os documentos solicitados terão que realizar o cadastro, o que causará um tempo de espera maior.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a quantidade de vacinas destinadas ao município não atenderá todo o grupo priorizado pelo Plano de Imunização do Governo Federal e Governo do Estado. “Com a quantidade de vacinas entregues, a vacinação do restante de idosos acima de 75 anos que não foram contemplados deve ficar para próxima semana”, explica.

A vacinação em idosos acamados permanecerá. Para quem ainda não foi cadastrado, basta que um familiar se dirija à unidade mais próxima da residência para que a equipe de saúde faça o cadastro do idoso e marque a visita domiciliar para aplicação.

Imunização de profissionais de saúde

A imunização dos profissionais de saúde será feita também nesta quarta (17) das 8h às 16h, em duas Unidades de Saúde – Usina (1ª dose) e Unicentro (2ª dose). Será necessário apresentar o xerox da carteira profissional, CPF e identidade e comprovante de endereço.

Segunda dose em idosos acima de 80 anos

A aplicação da 2ª dose do imunizante em idosos acima de 80 anos acontece na quinta-feira (18), das 8h às 16h, basta que a pessoa se dirija a uma das Unidades de Saúde – Uninorte, Unileste Unioeste e Uninordeste com o comprovante da primeira dose da vacina e cópia da identidade e CPF.