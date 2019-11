Prefeitura participa do lançamento da campanha ‘Todos Contra a Violência Infantojuvenil’

A Prefeitura de Araxá, através do secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Cunha, participou do lançamento da campanha “Todos Contra a Violência Infantojuvenil” nesta quarta-feira, 6 de novembro, no Teatro Municipal. O projeto está na segunda edição e é realizado pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá (Consep) e pelo Centro de Formação Profissional Júlio Dario, juntamente com parceiros e apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Família, comunidade e escola fazem parte das prioridades e ações de prevenção do Consep, Vara Criminal, Execução Penal e Infância e Juventude, Polícia Militar, Polícia Civil, Promotoria e demais parceiros da Agenda Comum Intersetorial que a Prefeitura de Araxá é uma das integrantes. Essas instituições mostram uma grande preocupação com o fortalecimento dos vínculos familiares.

Na programação, estão atividades previstas para serem realizadas durante a campanha como fortalecimento da atuação da Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia de Orientação e Proteção a Família, Defensoria Pública, Promotoria, Presídio Regional, Vara Criminal, Execução Penal, Infância e Juventude da Comarca de Araxá junto à comunidade, blitz educativa, passeata, carreata, mobilização de pais, professores, adolescentes do 7° ano, profissionais da rede e comunidade dos Núcleos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em torno do tema, fórum comunitário em maio de 2020, peça teatral, encontros terapêuticos, palestras e capacitação dos operadores do Sistema de Garantia de Direitos Infantojuvenis (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Araxá – CMDCA e Conselheiros Tutelares).