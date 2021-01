Prefeitura providencia contratação imediata de mais médicos para UPA e ESFs

Com o objetivo de diminuir a demanda e principalmente o tempo de espera para a realização de consultas, o prefeito de Araxá, Robson Magela, o vice Mauro Chaves e a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, assinaram, nesta quinta-feira (7), a contratação imediata de mais médicos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

“Já identificamos as necessidades de suprir essas unidades com essas consultas e providenciamos essas contratações de forma imediata. São médicos que vão atuar desde a atenção primária, nos ESFs, até os casos de urgência e emergência. Estamos cuidando para que as principais prioridades estejam ao alcance da nossa população”, destaca Robson.