Prefeitura quer ampliar acesso ao Renda Básica Araxá para famílias em vulnerabilidade

Inflação, aumento dos preços de produtos básicos e desemprego. A crise econômica causada pela pandemia e agravada pelas situações de conflitos ao redor do mundo afetam ainda mais a população brasileira. Para minimizar esses impactos, a Prefeitura de Araxá intensifica o auxílio e orientação de pessoas em vulnerabilidade social que atendem os critérios para concessão do Programa Renda Básica Araxá. O benefício pode ser requerido a qualquer momento por meio de cadastro na sede da Secretaria Municipal de Ação Social.

Ao todo, cerca de 1.700 famílias em situação de pobreza já são contempladas pelo programa que concede uma ajuda financeira de até R$ 200. O subsídio mensal é oferecido pelo município por 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a situação de renda familiar. O recurso é pago por meio do Cartão Família, projeto que amplia o acesso de pessoas carentes aos projetos sociais desenvolvidos pelo município, como por exemplo, o Programa Alimentando Quem Precisa.

O objetivo do Renda Básica é assegurar dignidade e melhores condições de vida para quem está em situação de pobreza. “Temos alguns critérios para concessão desses benefícios que são obrigatórios por lei e não podemos, de maneira alguma, flexibilizá-los. Mas, temos uma equipe que poderá oferecer todo o suporte e orientação às famílias que preencherem os critérios necessários possam ter acesso aos nossos projetos sociais. Temos nos empenhado para garantir o acesso dessas pessoas que realmente precisam”, destaca a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o grande desafio do Município tem sido desenvolver projetos para crescimento da cidade e garantir uma melhor qualidade de vida para a população. “A nossa gestão sempre se comprometeu a cuidar e ajudar as pessoas em momentos difíceis. Nossa gestão está trabalhando firme para melhorar a qualidade de vida de toda a população e atender aqueles que mais necessitam. E o Renda Básica Araxá é justamente um programa que ajuda as famílias em vulnerabilidade social”, reitera o prefeito Robson Magela.