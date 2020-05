Prefeitura realiza desinfecção de estabelecimentos que prestam serviços essenciais

A Prefeitura de Araxá segue com trabalho de desinfecção em vias ou estabelecimentos considerados como serviços essenciais, que não podem ser interrompidos durante a pandemia do novo coronavírus. No início desta semana, a Delegacia Regional de Polícia Civil, os Hospitais Casa do Caminho e Unimed receberam desinfecção com hipoclorito de sódio e água.

Calçadas, pontos de ônibus, praças, Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel, Terminal Rodoviário, acesso às agências bancárias, Hospitais Dom Bosco e Santa Casa de Misericórdia, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Feirão do Povo e Centro de Diálise já passaram por esse processo de higienização reforçada.

O serviço realizado através das Secretarias de Saúde e Serviços Urbanos cumpre orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e faz parte do plano de contingência de combate ao coronavírus.