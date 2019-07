Prefeitura realiza projeto de visitação às obras

A Administração Municipal iniciou o projeto “Rota do Desenvolvimento”, uma campanha que prioriza a visitação de obras realizadas pelo atual governo. A iniciativa mobilizou corpo de secretários e segmentos representativos da área de Segurança – Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra –, nesta primeira edição. O tour de terça-feira, 9 de julho, teve início na Sede do Poder Executivo Presidente JK e passou por todos os setores que receberam melhorias.

Pontos como a Central de Videomonitoramento Urbano, situada na Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, a Casa Lar, Casa Abrigo, a Avenida Hitalo Ros, que continua com o projeto de revitalização, o Centro Esportivo Álvaro Maneira, o complexo arquitetônico de obras do bairro Vila Silvéria – Escola Municipal Alice Moura, Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Dom Pixote e a Praça Dona Pepita, a Unisa, em fase final de reforma, o ginásio Paulinho de Souza (Jardim Natália), a Escola Municipal Agar de Afonseca e Silva (Pão de Açúcar 4), o Feirão do Povo do bairro Urciano Lemos e o recapeamento feito na Avenida Wilson Borges e nas vias do bairro São Domingos foram visitados durante o tour. Todos os convidados foram recepcionados pelo Prefeito Aracely, pela Secretária de Governo, Lucimary Ávila e demais gestores que compõe a equipe do governo municipal na sede do Programa Casa do Pequeno Jardineiro.

Lucimary enfatiza que o projeto é de suma importância para a comunidade. “Quando você vê a obra de perto, a pessoa tem outra visão. Esse projeto foi iniciado há dois anos e voltamos a conversar com o prefeito sobre essa ação, ele se dispôs a retorná-lo. Temos a pretensão de ampliar esse projeto no futuro”, destaca a Secretária de Governo. Aracely afirmou que a união de todas as autoridades e os secretários municipais fazem de Araxá uma cidade com potencial de crescimento em todos os setores. “Foi muito bem escolhido início dessas atividades com os profissionais envolvidos no sistema de segurança. Quando a gente chama os nossos companheiros, eles atendem o nosso chamado com tranquilidade para conhecer conosco aquilo que se faz em Araxá”, acrescenta o Prefeito.

No encerramento do tour, foram repassadas duas notícias ao público presente que é a cessão de espaço pela Prefeitura para instalação da Delegacia de Polícia Rural ainda neste mês e o reforço no efetivo de agentes de trânsito e a aquisição de mais viaturas para o desenvolvimento do trabalho da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania em Araxá.