Prefeitura recebe respiradores e bombas de infusão

A Prefeitura de Araxá já está com os equipamentos emprestados para a cidade pelo regime de comodato cedidos pelo deputado federal Mário Heringer. O prefeito Aracely, acompanhado da secretária de Saúde, Diane Dutra; do procurador geral, Jonathan Renaud de Oliveira Ferreira; da assessora executiva, Lucimary Ávila e do presidente do Sindicomércio, Rodrigo Natal Rocha, apresentou para a comunidade os 10 respiradores e as primeiras 50 bombas de infusão, durante entrevista coletiva concedida à imprensa, nesta segunda-feira, 22 de junho, no auditório da Sede do Poder Executivo Presidente JK.

A Administração Municipal tem tido dificuldades para comprar os equipamentos e o prefeito Aracely pediu auxílio ao parlamentar. O recebimento das peças vindas do Rio de Janeiro, representa uma ajuda muito importante para que a cidade possa ampliar os leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa. “Agradecemos a contribuição do deputado Mário Heringer. Como tenho dito todos os dias, não temos medido esforços para ter na cidade os equipamentos necessários para atender a população. Existe muita gente empenhada nessa luta nossa, em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo e em diversas cidades onde estamos buscando através de hospitais, de conhecimento e relacionamento que nós temos, tanto aparelhagem quanto os medicamentos escassos no Brasil. Espero que em muito pouco tempo, esse problema não esteja mais atormentando a população de Araxá e da nossa região”, ressaltou Aracely.

A secretária de Saúde, Diane Dutra, informa que estão há 3 meses tentando comprar esses equipamentos, as empresas não têm, o mercado está inflacionado devido à enorme procura. Com a chegada das bombas de infusão e dos respiradores, a Secretaria aguarda a vistoria da Vigilância Sanitária e o credenciamento dos leitos junto ao Ministério da Saúde para que eles possam ser usados pelos pacientes. “É importantíssimo receber esses equipamentos para ampliar os leitos de UTI, vamos aumentar para 32 leitos. Isso nos dá tranquilidade para desenvolver o trabalho da melhor forma. A cidade e a microrregião agradecem ao prefeito e ao deputado Mário Heringer por essa importante conquista”, finalizou Diane.