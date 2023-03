Prefeitura recupera Áreas Verdes de Araxá

Reduzir os efeitos da poluição, servir de abrigo e diminuir o número de doenças respiratórias, principalmente em idosos e crianças. Essas são apenas algumas das importantes funções das Áreas Verdes da cidade. Com isso, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) está realizando a recuperação de espaços ambientais.



A ação mais recente foi realizada em parceria com a CBMM, resultando no plantio de mais de 2.000 mudas de árvores na Área Verde do bairro Guilhermina Vieira Chaer e na Área de Preservação do bairro Jardim Primavera, onde era alvo para depósitos de lixo doméstico e resíduos da construção civil.



De acordo com o superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, vale lembrar que os órgãos públicos são responsáveis por gerenciar e manter essas áreas, mas também é dever da população contribuir com sua conservação.



“Somente nos últimos quatro meses o IPDSA já realizou o plantio de mais de 2.000 árvores. O primeiro plantio foi realizado no Jardim Dona Adélia 2, em parceria com a Secretaria de Educação, Secretaria de Serviços Urbanos e Casa do Pequeno Jardineiro. Atualmente, as mudas estão sendo monitoradas, o combate a formigueiros está sendo realizado e logo teremos uma área totalmente arborizada. Com esse trabalho contínuo, o IPDSA permanece cumprindo o seu papel de dar continuidade ao processo de planejamento e monitoramento das áreas ambientais de Araxá”, destaca.