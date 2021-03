Prefeitura repassa R$ 5,3 milhões para investimentos em ações voltadas à infância e juventude

A Prefeitura de Araxá promoveu, nesta quinta-feira (5), o repasse de verbas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) para 12 instituições da cidade. Com total de cerca de R$ 5,3 milhões, o recurso é oriundo de renúncia fiscal da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM).

O prefeito Robson Magela destaca que os repasses vão contribuir para diversas políticas sociais voltadas à criança e ao adolescente. “São recursos que entram nos cofres públicos e, de imediato, irão atender a quem mais precisa. É uma alegria estar como prefeito e assinar esses repasses, uma vez que eu sei o quanto essas entidades precisam desses recursos para fomentar importantes projetos”, destaca o prefeito.

A CBMM esteve representada pelo gerente de engenharia, Leonardo Rocha. Ele ressalta que o pilar de fomento às crianças, adolescentes e jovens é fundamental para a construção de uma sociedade mais preparada, com maior protagonismo e autonomia na sua atuação no futuro. “E é por isso que a gente faz isso com significado, com sentido e com prazer.”

As entidades contempladas tiveram seus projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). “Quem cuida e salva uma vida, está salvando uma geração. Então esse recurso chega num momento de muita importância para essas crianças e adolescentes”, reitera Carlos Luz, presidente do CMDCA.

Entidades contempladas

– Centro de Formação Professor Júlio Dário (três projetos aprovados)

R$ 554.335,01

R$ 294.102,86

R$ 160.250.00,00

– Lar Santa Terezinha

R$ 466.264,16

– Casa de Nazaré

R$ 445.490,79

– Instituto Apreender (dois projetos aprovados)

R$ 488.545,35

R$ 132.611,00

– Aquecendo Vidas

R$190.437,51

– Associação Esportiva Araxaense

R$166.277,28

– Associação Araxá de Jiu-Jitsu

R$146.431,50

– Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta)

R$ 630.701,87

– Trianon Esporte Clube

R$ 413.919,51

– Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá

R$ 487.609,55

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Araxá (Apae)

R$185.963,20

– Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama)

R$ 579.814,92