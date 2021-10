Prefeitura retoma contratação de professores adjuntos da educação infantil

A Secretaria Municipal de Educação retomou a convocação de professores adjuntos da educação infantil admitidos através do processo seletivo simplificado, realizado em janeiro, e que vão atuar nas escolas de educação infantil.

De acordo com a secretária Zulma Moreira, as convocações tiveram início em fevereiro e vêm sendo feitas de acordo com a demanda. De fevereiro até agora, já foram chamados os 151 primeiros aprovados no Processo Seletivo. “As escolas de educação infantil e creches foram as últimas a retornarem com as atividades presenciais durante a pandemia. À medida que vão diminuindo as restrições para o ensino presencial e a nossa demanda vai aumentando, nós vamos chamando esses professores adjuntos”, explica Zulma.

A vigência do contrato é de 6 meses, podendo ser renovado. Conforme Zulma, como no ano que vem não haverá novo processo seletivo, esses professores adjuntos que estão sendo chamados agora terão seus contratos renovados para atuarem na educação infantil também em 2022.

“Esses educadores são de suma importância para enriquecer e ampliar a área de conhecimento da educação infantil. E eles vão atuar em uma faixa etária que precisa muito desse atendimento, especialmente entre 0 e 3 anos, onde há uma demanda grande e as famílias, principalmente aquelas em que os pais trabalham, precisam desse apoio da prefeitura.”, reforça Zulma.