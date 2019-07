Prefeitura segue com treinamento para novos agentes de trânsito e transporte

Os novos agentes de trânsito e transporte continuam o curso de formação realizado pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. A iniciativa cumpre a Portaria 94/17 do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), os profissionais que exercem as atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, têm que cumprir o Curso de Formação de Agente de Trânsito, com carga de 200 horas aula. Na segunda-feira, 8 de julho, os servidores municipais aprovados em concurso público passaram por mais uma atividade prevista no curso. Foram colocados cones que simularam uma situação vivida normalmente em blitzes educativas.

São 12 novos agentes para intensificar os trabalhos de fiscalização e operação do trânsito da cidade. Um dos participantes é Cláudio Zanqueta Lima que o curso é fundamental para eliminar possíveis erros na hora da abordagem do motorista. “Vamos passar por diversas simulações não somente de blitz para verificação do documento do condutor do veículo. A importância desse curso é muito grande para oferecer melhor serviço a todos os envolvidos no trânsito”, destaca.

Antônio José Marcos Campos, assessor executivo da secretaria, enfatiza que o curso tem por objetivo instruir o comportamento dos novos agentes de trânsito na função. “Avaliamos que o curso está sendo muito bem realizado com todos interessados nos nossos ensinamentos e brevemente eles estarão trabalhando para o bem da comunidade”. Ele informou que, de acordo com a grade curricular, o encerramento do curso será no dia 31 de julho.