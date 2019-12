Prefeitura utilizará material asfáltico retirado da BR-262

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, começou a retirada de material asfáltico obtido por meio de fresagem (brita asfáltica) na BR-262 nesta semana. O material será utilizado para recuperação de estradas vicinais do município.

Com aval do prefeito Aracely, a doação foi oficializada mediante ofício encaminhado para o diretor presidente da empresa, Odenir José Sanches, no dia 23 de outubro. O secretário Johnny Nolli informa que a Triunfo autorizou a liberação da retirada do material a partir desta semana.

Segundo o secretário, o material asfáltico recolhido da rodovia beneficiará os produtores rurais e será utilizado nos pontos mais críticos das estradas vicinais.