Prefeitura vai realizar nova interdição em trecho da Av. João Paulo II

No trecho entre as ruas Modesto Cristino Filho e Marechal Deodoro, a Prefeitura de Araxá vai realizar nova interdição na Avenida João Paulo II nos dias 29 e 30 de abril. Amanhã, terá a mobilização e a programação do guindaste e demais equipamentos que fazem parte dessa ação e na quinta-feira, içamento (levantamento) de toda a estrutura metálica do vão central, composta por cinco longarinas (vigas metálicas) com 31 metros cada, subdivididas em dois conjuntos.

De acordo com o engenheiro da Secretaria de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Felipe Cuzzuol, o guindaste vai levantar toda a estrutura metálica encontrada no local em que havia a rotatória e apoiá-la na estrutura de concreto armado já existente na obra. A Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran) vai dar apoio a ação para priorizar a segurança e o conforto de todos os usuários da via.