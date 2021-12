Premiação do Concurso Literário do projeto PAN-DE-MIA acontece dia 20 de dezembro

No decorrer dos meses de setembro a dezembro mais de cinquenta ações mobilizaram a cidade de Araxá com o projeto ‘PAN-DE-MIA Como falar com as crianças sobre tudo que aconteceu’. Através dos livros infantis do jornalista e autor Cesar Campos aconteceu uma extensa programação com contação de histórias, lançamento dos livros “PAN”, “DE” e “MIA”; clubinho da leitura, e bate-papos que levaram o tema às crianças de escolas municipais, estaduais, particulares e instituições, numa linguagem especial sobre como lidar com a pandemia vivenciada nos anos de 2020 e 2021.

Através dos convidados do bate-papo, juntamente com o autor da trilogia Cesar Campos, foram realizados também o Concurso Literário e a Mostra de Desenhos com a participação de seis escolas municipais, uma escola da zona rural, uma estadual, três particulares, uma instituição do terceiro setor e uma fundação. Eles produziram 111 redações e 278 desenhos que estão em exposição virtual no site www.projetopandemia.com.br.

A premiação acontece na segunda-feira, dia 20 de dezembro, às 15h30 na biblioteca pública Municipal Viriato Correa. Iniciativa que possibilita uma melhor compreensão do mundo nesse período pós pandemia, para todos os públicos. Os livros “PAN”, “DE” e “MIA” tem o propósito de incentivar a leitura entre pais, crianças e educadores, fazendo com que os exemplares sejam uma atividade de intercâmbio no processo de conhecimento.

São três exposições de desenho, a primeira entre os dias 13 e 17 de dezembro, a segunda mostra de 20 a 24 de dezembro e a terceira do dia 27 ao dia 31/12. Os trabalhos estão expostos virtualmente no site www.projetopandemia.com.br onde você pode acessar ainda o e-book e áudio-book das ações do projeto.

A coletânea ‘PAN-DE-MIA: Como falar com as crianças sobre tudo que aconteceu’ é uma realização da Secretaria Especial de Cultura, através do Ministério do Turismo, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com o patrocínio máster da CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), patrocínio do Grupo Zema e apoio do Instituto das Artes e Movimento (Movart).

Em cada contação das histórias há inserção da acessibilidade, com apresentação em áudio descrição e tradução simultânea em libras.

Acompanhe a programação de dezembro:

13/12 (segunda-feira) – Movart – 8h30 – Clubinho de leitura e interpretação de texto do Livro ‘DE’. No Pátio do Estádio Municipal Fausto Alvim – 20h – Contação de histórias e brincantes.

20/12 (segunda-feira) – Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa – 15h30 – Premiação do Concurso Literário; bate papo com autor Cesar Campos; contação de histórias e II Exposição de desenhos presencial e no site do projeto.

22/12 (quarta-feira) – Parque do Cristo – 9h – Sarau Literário.

23/12 (quinta-feira) – SITE: www.projetopandemia.com.br – Contação de Histórias PAN-DE-MIA Como falar as crianças sobre tudo que aconteceu e o Natal.

27/12 (segunda-feira) – SITE: www.projetopandemia.com.br – III Exposição de Desenhos.

28/12 (terça-feira) – SITE: www.projetopandemia.com.br – Exposição de fotos de todas as ações do Projeto PAN-DE-MIA.

29/12 (quarta-feira) – SITE: www.projetopandemia.com.br – Making Off de tudo que rolou durante o Projeto PAN-DE-MIA.

30/12 – SITE: www.projetopandemia.com.br – Encerramento do Projeto PAN-DE-MIA Como falar com as crianças sobre tudo que aconteceu