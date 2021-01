Primeira etapa da vacinação contra a Covid-19 em Araxá acontece na quarta

O prefeito Robson Magela anunciou o início da primeira etapa de vacinação contra a Covid-19 para esta quarta-feira (20). O Governo de Minas Gerais realiza a entrega das vacinas para os 27 municípios que compõe a Superintendência Regional de Saúde de Uberaba na tarde desta terça-feira (19).

Nesta primeira etapa serão vacinados os profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, seguidos do público de idosos que estão em instituições de longa permanência.

“Araxá está com toda logística necessária para começar a vacinação de forma imediata. À medida que doses chegarem vamos vacinar a população de acordo com os grupos prioritários definidos através de critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E mesmo com o início da vacinação é importante a população manter as regras de distanciamento social para evitar um aumento do número de casos confirmados”, afirma o prefeito.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, profissionais de saúde e idosos institucionalizados serão vacinados com este primeiro lote de vacinas. “O Governo do Estado distribuirá as vacinas proporcionalmente aos 853 municípios mineiros. Ao todo, o Ministério da Saúde destinou 577 mil doses para Minas Gerais nesta primeira etapa.”

O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, ressalta que Araxá está enfrentando todos os desafios de combate a vírus. “Além de toda a estrutura pronta para a vacinação, nossos profissionais de saúde estão mais uma vez preparados para dar início à vacinação. Nossa cidade está unida no combate ao coronavírus.”

Confira o vídeo sobre a vacinação divulgado pela Prefeitura de Araxá