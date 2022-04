Primeira etapa das Campanhas Contra a Gripe e Sarampo em Araxá acontece de 4 a 30 de abril

A Secretaria Municipal de Saúde inicia duas importantes campanhas de vacinação que serão realizadas, simultaneamente, a partir da próxima segunda-feira (4) e vão até o dia 3 de junho – a Campanha de Vacinação Contra a Gripe e a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo. O Dia D de mobilização em toda a cidade para ambas as campanhas será em 9 de abril (sábado).

Vale lembrar que o uso de máscara em locais que ofereçam serviços de saúde, como postos de vacinação, continua sendo obrigatório em todo o município. Também, é imprescindível a apresentação do Cartão de Vacina nas duas campanhas.

Gripe

Na primeira etapa, que vai até 30 de abril, a Campanha da Vacinação Contra a Gripe tem como objetivo alcançar 90% da população acima de 60 anos. Neste período, a campanha contempla, além de idosos, os profissionais de saúde.

A coordenadora da Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Érica Fonseca, diz que a gripe é uma infecção aguda causada pelo vírus Influenza, que afeta o sistema respiratório e pode provocar complicações graves. “A doença pode inclusive levar a óbito, se não for tratada a tempo, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção, como no caso dos idosos”, salienta.

Sarampo

Com o objetivo de completar o Cartão de Vacina com uma única ida ao posto, a Secretaria Municipal de Saúde realiza também a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo. Na primeira etapa, até o dia 30 de abril, o público-alvo compreende os trabalhadores da saúde, que devem tomar a vacina de forma indiscriminada, mesmo se o cartão estiver em dia. O imunizante aplicado é a vacina tríplice viral, que também protege contra a rubéola e a caxumba.

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus que pode ser fatal. A doença tem alto potencial de transmissão, que ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. O aumento da incidência acontece no período entre o final do inverno e o início da primavera, ou após estações chuvosas.

Em 2016, o Brasil chegou a receber da Organização Mundial da Saúde (OMS) o certificado de erradicação do sarampo. Contudo, a procura pela vacina baixou, deixando a maior parte das crianças desprotegidas. A partir de 2018, o país voltou a registrar casos e até mesmo óbitos pela doença. Em Araxá, a meta é atingir pelo menos 95% do público-alvo.







Horário especial

A Unicentro oferta horário especial para a aplicação das vacinas contra a gripe e sarampo nos dias 4 (segunda) e 8 (sexta) de abril, das 16h às 21h, visando o público que não pode receber as imunizações durante o dia por conta do horário de trabalho.

Cronograma Vacinas Contra a Gripe e Sarampo

DIA D – SÁBADO: 9 DE ABRIL – 8h às 17h

– Uninorte, Uninordeste, Unicentro, Unisul, Unileste, Unioeste; ESF Pão de Açúcar, ESF Ana Pinto de Almeida, ESF Abolição, ESF Leblon, ESF Santa Luzia e ESF Max Neumann.

SEGUNDA A SEXTA (exceto feriados)

– Unioeste: 7h30 às 11h e 13h às 16h30;

– Uninordeste: 7h30 às 16h;

– ESF Max Neumann: 12h30 às 17h.

UNICENTRO

– 4 de abril (segunda) / 8 de abril (sexta): 16h às 21h;

– 11, 18, 25 e 29 de abril: 8h às 16h.