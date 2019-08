Primeiro jogo da final do Ruralão termina empatado

Aconteceu no último domingo (18), o primeiro jogo da final do Campeonato Ruralão, entre a Chácara Dona Adélia x Fazenda Máfia. O Estádio Municipal Fausto Alvim recebeu um grande público que prestigiou um dos clássicos mais tradicionais do futebol do Ruralão ao longo da história do campeonato retratado em 28 edições, mostrando que o esporte une famílias e proporciona grandes momentos de lazer para comunidade.

As duas equipes passaram pelas oitavas, quartas e semifinais para chegar a decisão. A arquibancada estava nas cores amarelo, preto, azul e branco e a festa foi garantida do início ao fim com apoio dos torcedores. Nos primeiros noventa minutos da decisão, Dona Adélia e Máfia terminaram empatados por 0 a 0 e deixaram a final em aberto. Um novo empate no segundo jogo, o campeão será decidido nas penalidades máximas. Se houver vencedor, ele conquista a 28ª edição da disputa.

Na preliminar, Trianon e Infinitys entraram no gramado do principal palco do futebol de Araxá em amistoso do futebol feminino como uma forma de apoio da Secretaria de Esportes para essa modalidade esportiva. Roberta (Infinitys), no primeiro tempo, e Alice (Trianon), na etapa final, fizeram os gols do jogo que terminou empatado por 1 a 1.

Para domingo

A programação da Secretaria de Esportes já está definida para este domingo, 25 de agosto. O dia de jogos terá pontapé inicial às 8h30 da manhã com Curva de Rio x Fazenda Estrela Azul, duelo válido da disputa do 3° lugar. Em seguida, Fazenda Máfia e Chácara Dona Adélia fazem o segundo jogo da final do Ruralão. Os três primeiros colocados, o artilheiro, a defesa menos vazada e a equipe mais disciplinada do campeonato serão contemplados com troféus. O campeão e vice receberão também as medalhas.