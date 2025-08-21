Prisão por tráfico de drogas é registrada em Araxá

Na noite de ontem (20), a Polícia Militar realizou uma prisão por tráfico de drogas no bairro Conjunto Habitacional Boa Vista, em Araxá. Por volta das 19h, as equipes receberam informações de que um indivíduo foragido da Justiça estaria na rua Celidônio Vaz de Resende. Ao chegar ao local, o suspeito percebeu a presença dos militares e fugiu.

Durante as diligências, os policiais avistaram outro homem nos fundos de uma residência, identificado como irmão do foragido. Na abordagem, foram encontrados um pedaço de maconha prensada, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro.

O homem, de 33 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão.