Prisão por tráfico de drogas é registrada no bairro Pão de Açúcar

Uma mulher de 26 anos foi presa por tráfico de drogas na noite desta quinta (19). A ocorrência foi registrada por volta das 19h, durante patrulhamento da Polícia Militar pela rua Baltazar Gonçalves de Matos, no bairro Pão de Açúcar.

De acordo com a polícia, os militares visualizaram uma mulher saindo rapidamente de uma residência. Ela foi abordada e, durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma pedra de crack. Em conversa com a guarnição, a suspeita afirmou ter adquirido a droga no imóvel de onde havia saído.

Diante das informações, as equipes se dirigiram à residência e abordaram um casal que estava no local. No momento da ação policial, a mulher correu para o banheiro, teria descartado um objeto no vaso sanitário e acionado a descarga. Já o homem, de 22 anos, fugiu e não foi localizado até o momento.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram duas balanças de precisão e uma quantia em dinheiro, materiais comumente associados ao tráfico de drogas.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao delegado de plantão para as providências cabíveis. O caso segue sob investigação.