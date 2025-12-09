Prisão por tráfico de drogas no bairro Pedro Pezzuti

Na tarde desta segunda (8), por volta das 17h, equipes da Polícia Militar prenderam um homem de 27 anos suspeito de tráfico de drogas na rua engenheiro Pedro Rios, no bairro Pedro Pezzuti, em Araxá. A ação ocorreu após denúncia informando que o indivíduo estaria utilizando uma residência como ponto de comércio de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o suspeito tentando fugir da casa. Ele foi abordado e contido após tentativa de evasão. Durante as buscas, os militares localizaram 39 papelotes de cocaína, 11 buchas de maconha, nove invólucros de cocaína em pedra tipo escama de peixe, três tabletes de maconha totalizando cerca de 1,150 kg, além de um invólucro de pedras de cocaína também em formato escama de peixe, pesando aproximadamente 690 gramas.

Na residência, ainda foram apreendidas três balanças de precisão, materiais usados para embalar drogas, a chave do imóvel e uma quantia em dinheiro.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão.