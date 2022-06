Processo seletivo para ingresso no ensino técnico do CEFET-MG acontecerá em outubro

A Coordenação de Processos Seletivos do CEFET-MG (Copeve) irá, em breve, divulgar o edital do processo seletivo para ingresso na Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-MG para o ano de 2023. A previsão é que as inscrições aconteçam entre 8 de agosto e 15 de setembro; e as provas, em 23 de outubro.

As informações oficiais serão divulgadas no edital a ser publicado no Diário Oficial de União (DOU) e na página da Copeve. A Coordenação ressalta que é importante e obrigatória a leitura do documento antes da inscrição, assim como a consulta em todas as etapas. Isso porque, o edital contém datas, prazos, lista de documentações exigidas e todas as informações e regras necessárias para participação no processo seletivo.

Conheça as informações preliminares:

1) Modalidades ofertadas: integrada, concomitância externa e subsequente:

Integrada – cursos oferecidos aos candidatos que concluíram o Ensino Fundamental. Nessa modalidade, o estudante fará o curso técnico e o Ensino Médio no próprio CEFET-MG, no período integral (manhã e tarde), com duração de três anos (mais estágio);

Concomitância externa – cursos oferecidos aos candidatos que concluíram a primeira série do Ensino Médio e estarão regularmente matriculados na segunda ou terceira séries do Ensino Médio em outra instituição de ensino, simultaneamente, durante sua permanência no CEFET-MG. Nessa modalidade, o estudante fará, no CEFET-MG, somente o curso técnico, em período noturno, com duração de um ou dois anos (mais estágio);

Subsequente – cursos oferecidos aos candidatos que concluíram o Ensino Médio. Nessa modalidade, o estudante fará, no CEFET-MG, somente o curso técnico, em período noturno, com duração de um ou dois anos (mais estágio).



2) O período de inscrições será de 08/08 a 15/09 de 2022.

3) O valor da taxa de inscrição será de R$80,00.

4) O período de inscrição para o Programa de Isenção de Taxa de Inscrição será de 08 a 30/08 de 2022.

5) A seleção será feita em fase única (eliminatória e classificatória), por meio da aplicação de um caderno com provas objetivas, constituídas de questões de múltiplas escolhas. O caderno de provas conterá 40 questões elaboradas a partir de uma Matriz de Referência do Ensino Fundamental para as Áreas do Conhecimento de Linguagens e Matemática, sendo 20 questões de Linguagens e 20 questões de Matemática.

5.1) A obra literáriaindicada para a prova de Literatura Brasileira será “Capitães de Areia”, de Jorge Amado, disponível gratuitamente na Internet e que poderá motivar abordagens interdisciplinares na elaboração de questões das outras provas. CLIQUE AQUI para ler mais informações acerca da obra literária indicada.

6) O Exame será realizado no dia 23/10 de 2022 (domingo).

