Procon Araxá soluciona mais de 85% das reclamações

O Procon Araxá divulgou o relatório das atividades realizadas durante o primeiro semestre de 2019. Foram atendidas 6.664 pessoas, sendo que 5.704 tiveram suas reclamações resolvidas sem abertura de processos, o que representa um índice de resolução de 85,6%. As reclamações foram solucionadas com a utilização de ligações telefônicas ou com a ida de um atendente do órgão ao estabelecimento comercial para solucionar as pendências.

A secretária executiva, Belma Nolli, informa que outras 926 pessoas tiveram orientações para os problemas apresentados, sendo que muitos consumidores procuraram o órgão de maneira preventiva, com o objetivo de evitar problemas. Ainda de acordo com o relatório, 34 processos administrativos foram abertos com o envio de notificações para os reclamados, o que representa apenas 0,51% no número total de atendimentos.



Belma ressalta que o maior número de registros continua relacionado com telefonia (14,23%), seguido de produtos com defeito (10,25%) e renegociação de dívida (9,6%). “Renovamos assim, nosso compromisso em prestar serviço satisfatório e essencial à redução de litígios e à defesa dos consumidores, em busca da pacificação social”, finalizou.