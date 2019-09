Professor Weber do Amaral abre Semana de C&T do Uniaraxá

Dando continuidade a uma parceria que já dura mais de dez anos, o “Sempre um Papo” participa da abertura da Semana de Ciência e Tecnologia do Uniaraxá, com a presença do professor Weber Antônio Neves do Amaral (Phd, Esalq-USP) falando sobre o tema “Mudanças dos Modelos Mentais – Alternativas Mais Sustentáveis”. Será no dia 01 de outubro, terça-feira, às 19h30, no Teatro Municipal de Araxá. A entrada é franca, graças ao patrocínio da CBMM.

Na palestra, o professor vai falar sobre evolução do pensamento sobre o que vem a ser sustentabilidade, dos “marcos regulatórios e acordos internacionais”, passando para ações e práticas em diferentes escalas, chegando até o conceito de uma economia mais justa e circular, onde ações lineares de extrair, produzir e descartar não tem mais espaço e passam a ser questionados. Pretende também reflexões sobre as diferentes escolas do pensamento sobre mudanças dos modelos mentais – mindset – e a necessidade de tormarmos decisões não emocionais (como ja escreveu Richard Thaler), e tornarmos disponíveis para a sociedade, opções e alternativas mais sustentáveis e de longo prazo. O professor Weber dará, ainda, exemplos reais de várias cadeias de valor – alimentos, moda, manufatura e como futuros profissionais – personas – podem ser estes “arquitetos das transformações”.

O tema da Semana de Ciência e Tecnologia será “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”.

O professor Weber Antônio Neves do Amaral é engenheiro florestal e mestre em Ciência Florestais pela Universidade de São Paulo (USP). Também tem mestrado em Políticas Públicas e doutorado em Biologia Evolutiva pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e pós-doutorado pelo Instituto Internacional de Recursos Genéticos de Plantas (IPGRI, na sigla em inglês), com sede em Roma. Atuou como cientista sênior do IPGRI, onde coordenou o Projeto Global de Recursos Genéticos Florestais; comandou o Centro Brasileiro para Biocombustíveis e foi professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Atualmente, é professor da USP e membro do conselho assessor externo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Suas linhas de pesquisa se concentram nas áreas de biotecnologia, biossegurança, biocombustíveis, desenvolvimento sustentável, recursos genéticos florestais e políticas públicas.

Semre Um Papo com Prof. Weber do Amaral

01 de outubro, terça-feira, às 19h30, no Teatro Municipal de Araxá.

Entrada Gratuita.