Professora do Uniaraxá compete em circuito com apoio da Instituição

Com foco no desenvolvimento dos profissionais dentro e fora da sala de aula, o Uniaraxá também apoia a prática esportiva fora do campus. A professora Nad Pereira Leite Borges é um dos exemplos, ela participou da 1° etapa da KTR – KailashTrailRun, realizada em abril, na cidade paulista de Campos do Jordão.

Nad destaca que o Uniaraxá a auxiliou com parte dos custos da prova e destaca sua colocação. “Obtive o 2º lugar geral e compartilho a alegria desta colocação! O KTR – KailashTrailRuné o maior circuito de corridas de montanha do Brasil e conta para a pontuação do ranking internacional, ITRA (Internacional TrailRunning Association ). Em 2016 fiquei em 1° lugar no ranking brasileiro das provas médias de corrida de montanha. Pretendo buscar uma boa colocação neste ano também”, afirma.

Nad ressalta ainda que além do incentivo, que aumenta a motivação de qualquer atleta, o apoio do Uniaraxá é importante porque os custos são altos. “Além da inscrição, também há gastos com viagem, hospedagem, alimentação e com a aquisição dos equipamentos de segurança, que são obrigatórios neste tipo de competição”, completa a professora atleta.