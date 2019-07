Projeto Conexão Rural amplia atendimentos em saúde, segurança e educação

Uma união de esforços em prol da comunidade rural de Araxá, assim funciona o projeto Conexão Rural implantado na cidade através da Secretaria de Saúde. As ações começaram em maio, com o cadastramento de 290 famílias. O prefeito Aracely de Paula destaca que a população rural é parte integrante e bastante responsável pelo desenvolvimento de Araxá, merecendo todo carinho e respeito da Administração Municipal. “Através da união das secretarias vamos cuidar das famílias. Buscamos oferecer a mesma assistência às pessoas que moram na zona rural e no perímetro urbano. Estamos atentos, os moradores podem ficar tranquilos, a nossa preocupação é com todos”, ressaltou o prefeito.

A secretária de Saúde, Diane Dutra, informa que as equipes visitaram os moradores das principais regiões rurais como Boca da Mata, Itaipu, Tamanduá, Mourão Rachado e Bosque dos Ipês e entorno. A intenção era implantar um Programa Saúde da Família (PSF) Rural, mas em PSF as ações são limitadas à área de saúde e foi identificado que as comunidades precisavam de muitas coisas. Foram cadastradas 900 pessoas, reuniram diversas secretarias para atender as famílias e assim nasceu o Conexão Rural. “Levamos às comunidades nutricionistas, psicólogos, equipes do setor de zoonoses e dentistas. Identificamos que eles precisavam de orientação financeira, assistência com agrônomo, ampliamos o atendimento para atender as necessidades da população e contamos com a parceria das secretarias de educação, governo, esportes, desenvolvimento rural e serviços urbanos”.

Diane reforça que elaboram os trabalhos de acordo com o perfil e as necessidades de cada comunidade. A equipe conta com motorista, enfermeira, agente comunitário de saúde e através do carro promovem o PSF Itinerante. Já fizeram atividades em campo de futebol, em escolas, utilizam a estrutura disponível, adequando o atendimento de acordo com cada realidade. Estão equipando uma sala nos locais que tem escola para atender a população. Os encontros são programas e pretendem montar grupos de whatzapp para alinharem a comunicação via rede social. “O ganho é enorme, além dos atendimentos de saúde podemos propiciar outras ações, promovendo uma qualidade de vida melhor para essas famílias”, finalizou a secretária.