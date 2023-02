Projeto de basquete está com inscrições abertas para crianças e adolescentes em Araxá

O projeto social Cesta na Educação está com inscrições abertas para turmas masculinas e femininas de basquete com faixa etária entre 8 e 18 anos. As matrículas são realizadas no Ginásio Poliesportivo João Elmiro Manoel, no bairro São Geraldo, situado na avenida Amazonas, às terças e quintas, das 8h às 11h e 14h às 18h. O projeto é gratuito e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Esportes.

Para a inscrição é necessário apresentar os documentos pessoais do aluno e do responsável (maior de 18 anos) – RG, CPF e comprovante de residência. As turmas serão divididas em duas categorias: iniciação esportiva e intermediária, no contraturno escolar.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), iniciativas como essas são importantes para democratizar o acesso de jovens à iniciação esportiva.

“São incontáveis os benefícios que o esporte transmite para crianças e adolescentes. Por meio dele, é possível desenvolver valores que serão levados para toda a vida. Nós, enquanto Gestão Municipal, ficamos extremamente felizes por poder apoiar iniciativas com cunho social e esportivo que mudam a realidade de tantos jovens”, destaca.

Sobre o projeto



O projeto Cesta na Educação é uma iniciativa da Associação Educacional de Desenvolvimento Esportivo e Cultural (Aedec Brasil) que leva o basquete para crianças e adolescentes em Araxá desde setembro de 2021.

Durante as atividades são desenvolvidos valores de forma lúdica e saudável e habilidades, visando o incentivo à saúde e à formação social por meio do esporte.

Além do apoio da Secretaria Municipal de Esportes, o projeto conta com patrocínio da Cemig por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.