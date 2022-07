Projeto do Dínamo Lobinho contribui para o desenvolvimento social e esportivo de crianças em Araxá

O projeto Dínamo Lobinho Transformando Vidas é desenvolvido pela Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube, em Araxá. O programa é gratuito, aberto à comunidade e atende 120 crianças e adolescentes com idades entre 6 a 13 anos. São aulas de futebol de campo e futsal, que contemplam além das práticas esportivas, a realização de atividades pedagógicas, lúdicas e culturais para a formação de valores para a vida.

O projeto apresenta uma proposta educativa baseada no conceito do esporte para desenvolvimento humano. Além disso, busca potencializar as atividades de ensino e aprendizagem, complementando as ações da rede formal de educação. O objetivo principal é utilizar o esporte como uma ferramenta para desenvolvimento humano e social.

Segundo o professor do projeto, Marcus Porto, é importante trabalhar a coletividade durante as aulas para contribuir com a formação integral dos alunos. “O projeto vem para agregar na vida dos alunos. O objetivo principal é contribuir na formação integral deles desde a questão da disciplina que, inicialmente tínhamos bastante problema, e apresentam uma evolução muito boa”, relata.

De acordo com o aluno Luiz Miguel de Paula Silva, de 9 anos, o projeto representa um diferencial na vida dele. “É muito bom, é muito divertido. A gente aprende a jogar futebol, conhece muitos amigos e faz novas amizades. Aqui é muito legal”, ressalta.