Projeto Lobinho prepara crianças para fase adulta

A partir dos 12 anos acontecem inúmeras mudanças importantes na vida de uma criança. Um momento de transição, onde as características desenvolvidas em outras fases do crescimento infantil se consolidam e implicam em novas características intelectuais, psicológicas e sociais. Um salto no amadurecimento, período em que os comportamentos de criança dão lugar a decisões importantes, como ao futuro profissional.

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube realiza pelo primeiro ano o projeto Dínamo Lobinho – Transformando Vidas. A proposta visa utilizar o futebol de campo e o futsal como uma ferramenta para desenvolvimento humano e social de crianças de 12 anos, matriculadas na rede de ensino do município. Uma ação que proporciona mais oportunidades aos jovens e ajuda na construção de uma sociedade melhor.

“Diferente de outros projetos que o Dínamo realiza, o Lobinho tem como foco principal o caráter educacional. O objetivo não é preparar a criança para se tornar um atleta, mas sim formá-la para o futuro. Nossos professores transmitem conhecimento, repassam lições e valores de uma sociedade mais justa e social. Essa, certamente, é uma das fases mais importantes do desenvolvimento da criança. É onde ela começa a escolher a faculdade que deseja fazer ou a profissão que quer seguir. E é neste contexto que o projeto Lobinhos atua, preparando cidadãos e transformando vidas”, explica o coordenador do projeto, Cristiano Borges.