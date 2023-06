Projeto Psicólogo na Escola abrange todas as escolas e creches da Prefeitura de Araxá

Atendimento especializado, acolhimento e orientação junto à comunidade escolar. A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, implantou em 2021 o projeto Psicólogo na Escola nas Unidades da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa abrange todos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e 2.

O objetivo é desenvolver ações integradas para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações entre escola, família e comunidade.

O profissional tem como atribuição estudar e intervir no comportamento humano dentro do contexto da Educação. São 14 psicólogos que atuam em sistema de rodízio de atendimento em casos apontados e demandados pela Equipe Pedagógica da escola. São realizadas rodas de conversas coletivas, orientações individuais, palestras e, se necessário, encaminhamento para órgãos da saúde do Município.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a atuação dos psicólogos é de abordagem escolar (não clínica), conforme regulamentação do Conselho Federal de Psicologia. Desta maneira, o profissional contribui com o avanço, otimiza o processo de aprendizagem e trabalha no âmbito da prevenção quanto às demandas emocionais relacionadas ao ambiente escolar ou familiares.

“Esses profissionais contribuem e mantêm uma atuação preventiva de saúde nas Unidades de Ensino, promovendo ações que auxiliam alunos, servidores e familiares a enfrentar problemas que afetam o emocional, prevenindo e minimizando sintomas psicológicos. Essas competências vão ao encontro da prevenção, especialmente na melhoria da adaptação e na promoção do bem-estar no ambiente escolar”, afirma a secretária.