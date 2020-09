Pros lança jornalista Ana Paula para candidatura à prefeita; vice é o produtor rural Maurício Gomes

O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) lançou, no dia 11 de setembro, a candidatura da jornalista Ana Paula Machado para a Prefeitura de Araxá, em convenção realizada na Câmara Municipal. A legenda também registrou 21 candidatos a vereador, sendo 15 homens e seis mulheres.

O Pros lançou a coligação “Abrace Araxá” com a adesão do Solidariedade, que indicou o nome do produtor rural Maurício Gomes de Menezes para vice.

Em entrevista à TV Integração, Ana Paula defendeu que Araxá precisa voltar ao caminho do desenvolvimento sustentável. “O dinheiro que Araxá arrecada tem que circular na nossa cidade. Os nosso pequenos empresários, microempresários, microempreendedores precisam ter um apoio maior do nosso poder público. Araxá é uma cidade muito rica, tem muito potencial, tem uma arrecadação maravilhosa. Nosso objetivo é fazer Araxá para Araxá”, relatou.