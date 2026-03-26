Queima do alho abre venda de ingressos para experiência gastronômica e terá entrada gratuita para atividades culturais

A Queima do Alho do Araxá Rodeio Show chega em 2026 com uma mudança importante no formato, mas mantendo sua essência solidária. O evento será realizado no dia 11 de abril, no Expominas, e passa a contar com dois ambientes distintos: um com entrada gratuita para o público e outro dedicado à experiência gastronômica, mediante ingresso pago. “É um evento maior, com capacidade de público ampliada onde celebramos a cultura tropeira e a mineiridade através da gastronomia, da música e do teatro popular. A principal novidade é que o acesso ao evento será gratuito para quem quiser aproveitar apenas as apresentações culturais, shows, orquestra de viola, teatro e a tradicional exposição tropeira”, destaca o organizador do evento Luciano Rios.

Para participar da experiência gastronômica da Queima do Alho — espaço onde são servidos pratos típicos preparados por comitivas — não há mudanças. Será necessário adquirir o ingresso específico, no valor de R$ 50. “Inclusive o valor do ingresso neste primeiro lote é menor do que cobramos ano passado, quando o evento funcionava em formato único. Vale destacar que quem adquirir o ingresso tem direito a provar todos os pratos elaborados pelas comitivas à vontade, como sempre foi”, explica.

Solidariedade

A nova estrutura busca ampliar o alcance do evento, permitindo que mais pessoas tenham acesso à programação cultural, ao mesmo tempo em que preserva o caráter beneficente da iniciativa. Toda a renda arrecadada com a experiência gastronômica será integralmente destinada a entidades assistenciais de Araxá: Ampara, SOS, APAE, Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, Casa de Acolhimento São Francisco e Obras Sociais Jesus Te Ama.

Ingressos

Mesmo com a gratuidade no acesso geral, a organização reforça que será necessário retirar ingresso antecipadamente, disponível nos pontos de distribuição, como forma de controle de público. Os pontos de retirada e venda estão detalhados abaixo.

Queima do Alho

A Queima do Alho do ARS preserva uma tradição histórica do interior mineiro, reconhecida como manifestação de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais. O evento chega a sua oitava edição como o maior do gênero no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, um marco para a arte e cultura de toda a região. Toda a renda é revertida para entidades assistenciais de Araxá.

A Queima do Alho é realizada pela Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio da CBMM e Zema. Apoio: MacCain, Satis, DTelecom e Tv Integração. O Rota Araxá é o aplicativo de mobilidade oficial e a Império, a cerveja oficial do evento. Uma realização da Bezz Eventos e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.

Serviço

Queima do Alho do ARS

Data: 11/04

Horário: a partir de 11h30

Local: Expominas Araxá

Área 1 – Apresentações Culturais – Ingressos gratuitos e limitados nos pontos abaixo.

Área 2 – Experiência Gastronômica – Ingressos R$50 (LOTE 1) / limitados – renda revertida às entidades. Vendas nos pontos abaixo.

Postos de venda / retirada

– Loja Oficial ARS – Shopping Boulevard Garden Araxá – sala 14

Endereço: Av. Pref. Aracely de Paula, 1005 – Centro

Horário: 10h às 22h (seg a sáb) / 11h às 22h (dom)

– CAS – Centro de Atendimento ao Servidor (exclusivo para servidores públicos)

Endereço: Rua Rio Branco, 630 – Centro

Horário: 7h às 17h (seg a sex)

– DTelecom

Endereço: Av. Senador Montandon, 171(esquina com Olegário Maciel)

Horário: 8h às 18h (seg a sex) / 8h às 12h (sáb)

– 1001 Opções

Endereço: R. Washington Barcelos, 867 – Urciano Lemos

Horário: 8h30 às 19h30 (seg a sex) / 8h30 às 19h (sáb) / 8h30 às 13h (dom)

– Empório do Pão

Endereço: Rua Terêncio Pereira, 1085 – Santo Antônio

Horário: 6h às 20h

– Estilo Moda Country

Endereço: R. Presidente Olegário Maciel, 1070 – Centro

Horário: 9h às 18h (seg a sex) / 9h às 13h (sáb)

– Links Calçados

Endereço: R. Pres. Olegário Maciel, 120 – Centro

Horário: 8h30 às 18h30 (seg a sex) / 8h30 às 13h30 (sáb)