Queima do Alho do ARS: venda de ingressos já começou

Começou nesta quinta (10) a venda de ingressos para a Queima do Alho do Araxá Rodeio Show. O lote único tem bilhetes limitados e, como tradicionalmente ocorre, deve esgotar em pouco tempo. “Normalmente os ingressos acabam já nos primeiros dias e não conseguimos abrir novos lotes justamente porque temos que garantir que quem vai será bem atendido. Com esse número fechado, as comitivas se organizam em relação à quantidade de comida e de pessoas para o atendimento”, explica Luciano Rios, um dos organizadores.

O ingresso para a Queima do Alho, que será realizada no dia nove de abril, custa R$60. (Veja os postos de venda abaixo). A arrecadação beneficiará seis entidades de Araxá: Lar Ebenezer, Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, Ampara, SOS, Equoterapia Prosseguir e Obras Sociais Jesus te Ama (Chicão). “Além de ajudar essas entidades a manterem um trabalho muito sério e que beneficia milhares de pessoas, quem vai à Queima do Alho pode comer à vontade e curtir shows com cantores e bandas locais”, diz.

A Queima do Alho abre oficialmente as atividades do Araxá Rodeio Show. No dia nove de abril a partir das 11 horas no Parque de Exposições as comitivas vão apresentar ao público o melhor da culinária rústica e saborosa das tropas de peões. O cardápio será divulgado em breve.

Serviço

Queima do Alho 2022 – ARS

Data: 9 de abril

Onde: Parque de Exposições

Horário: a partir de 11h

Ingressos limitados

Valor: R$ 60

Onde comprar:

Links Calçados

Estilo Moda Country

Farmácias Curare

Cremore Gelateria

Crédito Ágil