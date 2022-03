Rally Minas Brasil recebe evolução do EXO Nb, primeiro UTV com tecnologia do Nióbio

O EXO Nb, primeiro UTV (veículo utilitário de terreno) produzido com a tecnologia do Nióbio, volta a Araxá (MG) para o 4º Rally Minas Brasil, que acontece de 9 a 12 de março. Realizado pela Rallymakers, essa é a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country CBM e CBA, que este ano conta com um percurso total de cerca de 500 quilômetros.

Desenvolvido pela CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, em parceria com a Giaffone Racing, especializada na fabricação de carros e motores de competição, os veículos participaram pela primeira vez do Rally dos Sertões no ano passado. Agora, os UTVs se preparam para testar as melhorias implementadas nos últimos meses na competição off-road que acontece em uma das mais charmosas cidades da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

O analista de Desenvolvimento de Mercado da CBMM, Érico França, destaca que “o primeiro avanço no EXO Nb, em relação à versão do ano passado, foi alcançado por meio de reduções de espessura e diâmetro das estruturas tubulares do chassi. O resultado é um carro mais leve e, portanto, de melhor desempenho, além de um menor consumo de combustível, sem impactar nos requisitos de segurança”, explica.

Mais um aprimoramento que o veículo recebeu foi o desenvolvimento de um distribuidor com peças de aço contendo uma tecnologia de Nióbio específica para engrenagens. A aplicação desse material ampliou significativamente a resistência e a durabilidade do componente, mesmo em situações extremas. “O resultado foi tão animador que, agora, estamos desenvolvendo outros componentes com esse material de modo a ampliar essa vantagem e permitir a criação de motores menores e, ao mesmo tempo, mais resilientes e efetivos”, comemora França.

Outros avanços são os discos de freio com Nióbio, resultando em um menor desgaste e maior segurança, além da utilização de aço inox microligado ao Nióbio, no lugar do inox comum, normalmente aplicado em componentes que precisam de uma maior resistência a corrosão e altas temperaturas, como o escapamento, por exemplo. A linha EXO Nb já conta com dois modelos, um com motor movido a etanol e outro em versão híbrida (etanol e elétrica), o EXO Nb-Hybrid. As empresas já estão desenvolvendo uma terceira versão totalmente elétrica do veículo, que será apresentada em breve.

“Esse projeto é uma vitrine e serve como importante campo de prova para que grandes empresas possam testar essas tecnologias e se beneficiar com a performance desses novos materiais. Estamos muito otimistas com os avanços dessa parceria”, conclui Zequinha Giaffone, diretor da Giaffone Racing.

Além da Giaffone, a CBMM atua junto com diversas outras empresas e montadoras na aplicação do Nióbio para otimização dos materiais. No automobilismo, além da linha EXO Nb, a Companhia também fornece tecnologia de Nióbio para as estruturas do Odyssey 21, o SUV elétrico mais extremo do mundo, utilizado na Extreme E.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center

Sobre o Rally Minas Brasil

O 4º Rally Minas Brasil começa no dia 9 de março, com a abertura da área de boxes e as vistorias técnicas e administrativas. No dia 10, os participantes fazem o shakedown, o prólogo – definição da ordem de largada para a 1ª etapa – e largada promocional (apresentação e saudação ao público). Nos dias 11 e 12, é hora de ligar os motores e acelerar fundo em busca do menor tempo na competição.

As inscrições para o 4º Rally Minas Brasil estão abertas e podem ser feitas pelo site www.rallymakers.com.br. A prova conta com as categorias: motos, quadriciclos, UTV’s e carros.

O 4º Rally Minas Brasil é uma realização da Rallymakers com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, Transmáquinas, Ghia Investimentos, Bompack e Jeep Clube Araxá.