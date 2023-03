Raphael Rios é homenageado com a Comenda Uniaraxá

O Centro Universitário do Planalto de Araxá outorgou a Comenda Uniaraxá ao vereador Raphael Rios, em reconhecimento à sua atuação e comprometimento com as causas educacionais e culturais da instituição e junto à comunidade araxaense.

Raphael recebeu a homenagem das mãos do reitor do Uniaraxá, professor José Oscar de Melo, e do presidente do Fundação Cultural de Araxá, professor Fabricio Borges Oliveira, durante a inauguração do Centro Cultural Uniaraxá, realizada na noite desta quarta-feira (1º).

Durante seu discurso, Fabricio destacou o comprometimento dos homenageados com a instituição e o empenho em benefício da educação para a comunidade local e regional. “Tenham certeza que suas posturas éticas, seus valores, dedicação e conduta ilibada, foram virtudes únicas, diferenciadas e imprescindíveis para o bom desenvolvimento de todos os trabalhos realizados junto à nossa sociedade, especialmente a nossa instituição.”

Raphael Rios destaca que esse reconhecimento traz ainda mais responsabilidade para seguir atuando pela educação e inclusão. Ele reforçou que está sempre à disposição para trabalhar pelo melhor do Uniaraxá e tem muito orgulho em ser egresso da instituição.

Além de Raphael Rios, o vereador Welligton Martins, o governador Romeu Zema Neto e a professora Azilmar Borges também foram agraciados com a Comenda.

O Mérito Educacional destacou o trabalho das professoras Ivana Lodi, Vânia Ferreira e Maria Celeste Andrade. Álvaro Rezende foi o homenageado com o Mérito Institucional.

Comenda Uniaraxá

A homenagem foi instituída no ano de 2013 e confere tributo aos méritos de pessoas físicas ou jurídicas com acentuada presença nas áreas da educação e cultura da comunidade araxaense, quer por suas atividades profissionais, quer por sua vida positiva e exemplar, e/ou desempenho social e filantrópico. A honraria presta uma homenagem também por relevantes serviços prestados ao Centro Universitário do Planalto de Araxá.

Uniaraxá 50 anos

Durante a cerimônia, o presidente da Câmara Municipal, vereador Bosco Jr. e os vereadores Welligton Martins e Raphael Rios entregaram uma Moção de Congratulações e Reconhecimento ao Uniaraxá, pela comemoração dos seus 50 anos de história.