Raphael Rios estimula criação de agenda para debater abertura do curso de Odontologia no Uniaraxá

A implantação do curso de Odontologia no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) foi o principal assunto abordado pelo vereador Raphael Rios na reunião da Câmara Municipal, nesta terça-feira (6). Durante seu pronunciamento, falou sobre o reflexo educacional, econômico e social que a abertura do curso traria para a cidade.



Raphael considera este tema com um dos mais importantes abordados durante seus dois anos e meio de mandato. O vereador ressaltou que o futuro curso proporcionará um grande ganho para Araxá, se tratando de desenvolvimento no ensino superior, fomento da economia local e atendimento à comunidade.



“Tanto no acesso ao ensino superior, tendo em vista que muitos araxaenses e estudantes da região precisam procurar outras universidades, quanto na ampliação do atendimento à população local e regional”, destacou Raphael.



Para se ter uma ideia, Raphael Rios destacou que o projeto do Uniaraxá estima cerca de 10,8 mil procedimentos mensais na área da odontologia, mobilizando universitários, estagiários, professores, profissionais do setor, clínicas e a comunidade.



Raphael Rios solicitou ao presidente da Comissão de Educação e Saúde da Câmara, vereador Fárley Pereira de Aquino, o agendamento de reunião interna de trabalho para debater a implantação do curso.



Serão convidados o prefeito Aracely de Paula, secretárias Lucimary Ávila (Governo), Diane Dutra (Saúde) e Edna Resende Campos (Educação), o procurador-geral Jonathan Ferreira, o reitor do Uniaraxá, José Oscar de Melo, e o presidente da Fundação Cultural de Araxá (mantenedora do Uniaraxá), Fabrício Borges Oliveira. A reunião está prevista para 26 de agosto, às 14h, no Gabinete da Presidência da Câmara



“É o primeiro passo para mobilizarmos o Poder Executivo e a Câmara, e desta forma para que este projeto possa chegar às empresas que poderão ser parceiras do projeto. É um engajamento que vai trazer divisas para a nossa cidade, somando forças, com o reconhecido trabalho do reitor José Oscar e do presidente Fundação Cultural de Araxá, Fabrício Borges, para que este curso se torne realidade”, concluiu Raphael Rios.