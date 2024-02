Raphael Rios recebe resposta com previsão de entrega das casas do Jardim Esplêndido

O maior problema coletivo de Araxá está próximo de ser solucionado. Após várias cobranças ao longo dos últimos cinco anos, o vereador Raphael Rios foi informado pela Construtora Marca Registrada que a legalização das casas no Jardim Esplêndido deve ser concluída em maio deste ano, com previsão de entrega das chaves para os moradores no início de junho.

O tema foi o principal assunto da tribuna de Raphael, durante a Reunião Ordinária desta terça-feira, 27. A informação foi enviada pela Construtora Marca Registrada em resposta ao Ofício 08/2024, enviado pelo vereador em 15 de fevereiro de 2024. No documento, Raphael cobra informações quanto à data prevista de conclusão e entrega das 299 unidades habitacionais, destacando ainda o atraso de mais de cinco anos de sua conclusão.

Em resposta, o presidente da Construtora Marca Registrada, Pedro Spina, listou todas as dificuldades enfrentadas, desde a desapropriação das áreas para passagem de esgoto, até o período chuvoso que tornou-se um obstáculo direto para a conclusão das obras.

“Desta forma, informamos que não medimos esforços e dedicação para a efetiva finalização e entrega destas casas aos seus devidos adquirentes. Sendo assim, diante todas as dificuldades relatadas acima, a previsão de legalização das 299 casas será de Maio/2024”, conclui.

Ainda, de acordo com Pedro Spina, a legalização citada em nota, trata-se da emissão do “Habite-se”, que será feito pela Prefeitura de Araxá. “Somente após a emissão do habite-se estamos autorizados a entregar os imóveis. Como a previsão dos habitese-ses está para o final de maio, o mais provável seria a entrega no início de junho”, confirma.

Raphael destaca que vai continuar acompanhando para que os prazos anunciados sejam cumpridos, principalmente no que refere-se ao processo burocrático que deve ser concluído até o mês de maio. “Agora temos um documento oficial para poder cobrar da construtora, da Caixa Econômica e da Seguradora”, completa.