Referência em Educação Inclusiva, Araxá integra escolas municipais e atendimento especializado e se torna modelo em Minas Gerais

Na última semana, a declaração do goleiro Cássio, do Cruzeiro, sobre as dificuldades para conseguir vaga para o filho autista em escolas da capital mineira evidenciou um desafio ainda comum em muitos municípios brasileiros. Enquanto diversas cidades buscam estruturar melhor suas redes de ensino para atender alunos com necessidades especiais, Araxá já se destaca com um projeto consolidado. O município é considerado modelo em todo o Estado por integrar a Educação Especial às escolas regulares da rede municipal, garantindo atendimento pedagógico, terapêutico e professores de apoio que acompanham diretamente os estudantes.

A estrutura da escola regular foi organizada para garantir que todos os alunos, inclusive aqueles com necessidades educacionais especiais, tenham acesso à aprendizagem e à convivência em condições de igualdade. O município assegura que todos os estudantes sigam o currículo comum, mas com as adaptações necessárias em conteúdos, atividades e avaliações, sempre com o acompanhamento de professores regentes e, quando necessário, de professores de apoio que atuam diretamente em sala de aula.

Essa organização pedagógica é complementada por recursos humanos especializados. A rede municipal conta com professores de apoio, intérpretes de Libras, transcritores Braille e parcerias com psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e demais profissionais, que orientam as escolas na construção de práticas inclusivas e no atendimento individualizado.

No aspecto físico, as escolas estão preparadas e, adequações são planejadas para toda a rede, visando alcançar 100% de acessibilidade arquitetônica, com rampas, banheiros adaptados, sinalização e salas de recursos multifuncionais, tecnologias assistivas e materiais pedagógicos adaptados. Além disso, toda a infraestrutura escolar, bibliotecas, quadras e refeitórios, é planejada para favorecer a inclusão e a convivência entre os alunos.

Outro pilar é o investimento em recursos tecnológicos, como tablets para alunos da inclusão, softwares e pranchas de comunicação alternativa, que ampliam a acessibilidade pedagógica. Esses instrumentos contribuem para que estudantes com deficiência visual, auditiva, intelectual ou motora possam participar das atividades escolares com autonomia e segurança.

A gestão municipal também assegura prioridade na matrícula de alunos com deficiência, investe continuamente na formação dos professores e promove projetos pedagógicos inclusivos e campanhas de conscientização que envolvem toda a comunidade escolar. Assim, a escola regular em Araxá mantém sua essência, mas se fortalece em articulação com o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que complementa, e não substitui, a aprendizagem oferecida dentro da sala de aula.

Além do ensino regular, Araxá conta com uma rede de atendimento complementar que garante suporte especializado aos estudantes com necessidades educacionais especiais. Esse trabalho é realizado por meio do Centro de Atendimento à Educação Inclusiva (CAEI) e do CAEIzinho, espaços de referência que atuam de forma articulada com as escolas municipais.

O CAEI atende crianças e adolescentes em idade escolar, oferecendo acompanhamento pedagógico e terapêutico com uma equipe multiprofissional. O centro dispõe de psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, assistente social, terapeutas ocupacionais, médica psiquiatra infantojuvenil, neurologista, intérpretes de Libras, transcritores Braille e professores especializados. Essa estrutura garante não apenas apoio ao estudante, mas também orientação às famílias e suporte direto às escolas.

Já o CAEIzinho é voltado para a Educação Infantil de 7 meses a 5 anos. Com foco na estimulação precoce, no diagnóstico e no acompanhamento das famílias, o centro prepara as crianças para avançarem em sua trajetória escolar. A equipe inclui psicopedagogos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social, nutricionista especializada em seletividade alimentar, além de médicos neurologista e psiquiatra.

Esses atendimentos seguem as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e funcionam como um complemento essencial ao trabalho desenvolvido em sala de aula.

Para o prefeito de Araxá, Robson Magela, a inclusão é uma prática cotidiana nas escolas do município. “Crianças e adolescentes com necessidades especiais estudam lado a lado com os colegas, participam das atividades escolares e recebem suporte especializado para se desenvolverem. Esse é um compromisso que levamos muito a sério e que hoje coloca Araxá como referência em Minas Gerais”, destaca Robson.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, reforça que o modelo adotado coloca o estudante no centro do processo. “O Atendimento Educacional Especializado não substitui a sala de aula, mas complementa a aprendizagem oferecida a todos os alunos, independentemente de necessitarem de atendimento específico. Garantimos acessibilidade pedagógica, tecnologia assistiva, professores de apoio e equipe multiprofissional para atender os estudantes, apoiar as escolas e orientar as famílias.”

Ela acrescenta que a política de inclusão de Araxá é fruto de planejamento e compromisso coletivo.“Temos uma rede preparada para acolher, mas em constante evolução. A cada ano ampliamos nossa estrutura, investimos na formação dos professores e fortalecemos o diálogo com as famílias. A inclusão aqui é vivida na prática, e isso faz toda a diferença para os nossos alunos”, destaca Zulma.

Estrutura da Educação Inclusiva em Araxá

• Ensino regular integrado ao atendimento especializado: mais de 1.400 alunos com necessidades educacionais especiais incluídos na rede municipal.

• CAEI – Centro de Atendimento à Educação Inclusiva: atendimento a 613 crianças e adolescentes com suporte pedagógico e terapêutico.

• CAEIzinho – Estimulação e diagnóstico precoce: atende 185 crianças da Educação Infantil.

• Professores de apoio em sala de aula: 278 profissionais acompanhando diretamente os alunos que necessitam de suporte constante.

• Prioridade na matrícula: todos os alunos com deficiência têm vaga garantida na rede municipal.

• Equipe multiprofissional do CAEI: 12 psicólogos, 1 terapeuta ocupacional, 13 psicopedagogos, 3 fisioterapeutas, 1 assistente social, 1 médica psiquiatra, 1 coordenação geral, 1 supervisora, 3 auxiliares de serviços gerais, 3 secretárias, 1 assistente financeiro, 4 coordenadoras de professores de apoio, 3 intérpretes de Libras e 2 tradutores de Braille.

• Equipe multiprofissional do CAEIzinho: 1 médica psiquiatra, 1 neurologista, 4 psicopedagogos, 4 fisioterapeutas, 1 terapeuta ocupacional, 4 psicólogos, 1 assistente social, 1 nutricionista para seletividade alimentar, 1 coordenação geral, 1 supervisora, 4 coordenadoras de professores de apoio, 2 auxiliares de serviços gerais, 1 secretária e 1 assistente financeiro.

• Salas de recursos multifuncionais: 47 salas equipadas com tecnologia assistiva e materiais adaptados.

• Tecnologia inclusiva: mais de 200 tablets, softwares e pranchas de comunicação alternativa em uso na rede.

• Formação continuada de professores: em 2024, 100% dos docentes da educação inclusiva foram capacitados em práticas inclusivas.

• Apoio às famílias: mais de 2.000 famílias atendidas com orientação e acompanhamento multiprofissional no CAEI, no CAEIzinho e nas salas de recursos.

• Projetos lúdicos e pedagógicos: atividades semestrais promovem convivência saudável, autonomia, desenvolvimento emocional e social, além de valores como respeito e empatia.

• Campanhas de conscientização: em 2024, diversas atividades em espaços públicos estimularam reflexões sobre combate ao preconceito e valorização da diversidade.

• Modelo para outras cidades: o trabalho desenvolvido em Araxá tem atraído visitas técnicas de municípios mineiros interessados em conhecer sua experiência. A iniciativa alia planejamento estratégico, compromisso político e resultados concretos na vida dos alunos.