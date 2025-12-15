Renato Teixeira, Stanley Jordan, Flausino, Sideral, Zé Henrique & Gabriel e Baby do Brasil encerram o FestNatal

A última semana do FestNatal – Araxá 160 anos consolida a edição histórica do evento com uma sequência de grandes atrações nacionais e internacionais. Até domingo (21) o palco montado no estacionamento do Estádio Fausto Alvim recebe artistas consagrados, projetos especiais e encontros inéditos, que dialogam com diferentes gerações e estilos musicais.

Um dos pontos altos da semana será o encontro entre Diego Figueiredo e Renato Teixeira, no dia 16. Reconhecido mundialmente no jazz, Diego divide o palco com um dos maiores compositores da música brasileira. Renato Teixeira é autor de canções que atravessam décadas e permanecem atuais, como Romaria e Tocando em Frente, obras que se tornaram parte do imaginário popular e ajudaram a aproximar a música caipira da MPB contemporânea.

No dia 17, Diego Figueiredo volta ao palco para um encontro internacional com Stanley Jordan, guitarrista que revolucionou o jazz ao popularizar a técnica do tapping com as duas mãos. Jordan é reconhecido mundialmente por transformar a guitarra em um instrumento polifônico, criando harmonias e melodias simultâneas, e mantém uma carreira sólida com releituras marcantes e composições autorais que influenciaram gerações de músicos.

A programação do dia 18 traz outro momento especial: Flausino e Sideral cantam Cazuza. O projeto reúne os irmãos mineiros Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, e Wilson Sideral, cantor e compositor com trajetória própria, em um tributo que revisita a obra de um dos maiores ícones do rock brasileiro.

No dia 19, aniversário da cidade, o sertanejo romântico ganha destaque com Zé Henrique & Gabriel. O show é um presente da Prefeitura de Araxá à população da cidade nesta data especial. A dupla, que se consolidou nacionalmente nos anos 2000, leva ao FestNatal – Araxá 160 anos um repertório marcado por sucessos que dominaram rádios e plataformas de música.

Encerrando a sequência de grandes atrações, o dia 20 reserva um encontro simbólico entre Diego Figueiredo e Baby do Brasil. Ícone da música brasileira desde os anos 1970, Baby construiu uma trajetória marcada pela inovação à frente dos Novos Baianos e por uma carreira solo de grande impacto. No FestNatal, ela se junta ao guitarrista para um show que dialoga com diferentes fases da música popular brasileira e terá sucessos como “Menino do Rio” e “Um Auê com Você”.

Mostra de artes

A programação desta segunda-feira (15) do FestNatal Araxá – 160 anos será marcada por mais uma noite da Mostra de Artes FestNatal, dedicada especialmente à dança e às expressões corporais.

As atividades têm início às 19h, com a abertura da Vila do Noel, seguida pela apresentação do Danse/Mergulho Araxá, que abre a sequência artística da noite. Logo após, o público poderá acompanhar os trabalhos do Vidançarte (19h35) e do Centro de Danças Lorena Senna (20h), que levam ao palco coreografias desenvolvidas com alunos e bailarinos de diferentes idades.

A Mostra de Artes continua às 21h05 com o Alimah, seguido pela Escola de Danças Sesc (22h10) e pela Cia Balleto (22h30). Encerrando a programação, às 23h05, a Escola de Hip Hop do Sesc apresenta coreografias que representam a força da dança urbana dentro do festival.

Programação



15/12 – SEGUNDA-FEIRA

Mostra de Artes FestNatal

19h – Danse/Mergulho Araxá (Lei de Incentivo à Cultura)

19h – Abertura Vila do Noel (Lei de Incentivo à Cultura)

19h35 – Vidançarte (Lei de Incentivo à Cultura)

20h – Centro de Danças Lorena Senna (Lei de Incentivo à Cultura)

21h05 – Alimah (Lei de Incentivo à Cultura)

22h10 – Escola de Danças Sesc (Lei de Incentivo à Cultura)

22h30 – Cia Balleto (Lei de Incentivo à Cultura)

23h05 – Escola de Hip Hop do Sesc (Lei de Incentivo à Cultura)

16/12 – TERÇA-FEIRA

19h – Abertura Vila do Noel (Lei de Incentivo à Cultura)

19h30 – Studio Camilla Moura (Lei de Incentivo à Cultura)

19h50 – Zoe Company (Lei de Incentivo à Cultura)

20h15 – Canto Brasileiro (Programação Extra)

21h30 – Diego Figueiredo convida Renato Teixeira (Lei de Incentivo à Cultura)

17/12 – QUARTA-FEIRA

18h – Prêmio FestNatal da Música Instrumental | Novos Talentos (Lei de Incentivo à Cultura)

19h – Abertura Vila do Noel (Lei de Incentivo à Cultura)

20h15 – Nosso Trio (Lei de Incentivo à Cultura)

21h30 – Diego Figueiredo convida Stanley Jordan (Lei de Incentivo à Cultura)

18/12 – QUINTA-FEIRA

19h – Abertura Vila do Noel (Lei de Incentivo à Cultura)

19h – Tia Zicca (Programação Extra)

19h30 – Oficina Cultural Diego Leonardo (Lei de Incentivo à Cultura)

20h – Contação de Histórias Tecendo Histórias (Lei de Incentivo à Cultura)

21h – Carlos Bala Quarteto (Lei de Incentivo à Cultura)

22h30 – Flausino e Sideral cantam Cazuza (Programação Extra)



19/12 – SEXTA-FEIRA

19h – Abertura Vila do Noel (Lei de Incentivo à Cultura)

19h30 – João Lima Violeiro (Lei de Incentivo à Cultura)

20h30 – Luiz Neto e Gustavo (Programação Extra)

22h30 – Zé Henrique e Gabriel (Programação Extra)

20/12 – SÁBADO

19h – Abertura Vila do Noel (Lei de Incentivo à Cultura)

19h30 – Contação de Histórias Diego Leonardo (Lei de Incentivo à Cultura)

19h – Bêjazz (Lei de Incentivo à Cultura)

19h45 – Latitude 19 (Programação Extra)

21h30 – Banda Bem (Programação Extra)

22h30 – Diego Figuereido convida Baby do Brasil (Lei de Incentivo à Cultura)

21/12 – DOMINGO

15h – Coral Salê (Lei de Incentivo à Cultura)

16h20 – Circo dos Irmãos Gambiarra (Coletivo Payaso sem teto) (Lei de Incentivo à Cultura)

17h25 – Lira Musical Nossa Senhora Desterro (Lei de Incentivo à Cultura)

18h – 40 A magia do Natal (Lei de Incentivo à Cultura)

19h45 – Big Band (Lei de Incentivo à Cultura)

21h – Um Auto de Luz: o nascimento de Jesus (Cia Deu Na Telha) (Lei de Incentivo à Cultura)

O fim de semana no FestNatal

O segundo fim de semana do FestNatal – Araxá 160 anos foi marcado por diversidade cultural e grande participação do público. A sexta-feira (12) reuniu atrações para todas as idades, começando com o espetáculo infantil Cadê o Natal?, da Copas Produções Artísticas, seguido pela musicalidade plural da Bêjazz Street Band. A noite ganhou ritmo com a banda 100% Chinelinho, que levou ao palco pagode, axé e pagonejo, e foi encerrada pelo grupo Samba Quente.

No sábado (13), a programação teve forte influência de repertórios nacionais e internacionais, com o Diego França Quarteto abrindo a noite com música instrumental, seguido pela banda araxaense BR 034, dedicada aos clássicos do rock brasileiro. Douglas Oliveira & The Red Dogs apresentaram releituras de blues e rock em formato organ trio, e o encerramento ficou por conta da Blues Beatles, que misturou sucessos dos Beatles com blues, soul e funk.

O domingo (14) foi o grande destaque do fim de semana, inteiramente dedicado ao samba, com apresentações que se estenderam por seis horas, reunindo o grupo Chorando na Praça e uma grande roda de samba com Rezenha e Dukintal, além de atividades infantis na Vila do Noel.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano, o evento comemora 16 anos e ocorre entre os dias 4 e 21 de dezembro no estacionamento do Estádio Fausto Alvim com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais. O evento também conta com toda a estrutura de acessibilidade, como banheiros adaptados, vagas reservadas, rampas, tradução simultânea em libras, audiodescrição e presença diária de uma psicóloga especialista em manejo comportamental.

O FestNatal – Araxá 160 anos é realizado pela Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio da CBMM, Bem Brasil, Rio Banco, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Algar, Zema, Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto, Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) e Tv Integração. Uma realização da Fundação Cultural Acia (Facia) e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.

Serviço

FestNatal – Araxá 160 anos

Data: de 4 a 21/12

Local: Estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

Entrada gratuita