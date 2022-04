Representando Minas no Sertões 2022, a CBMM apresenta veículos com novas tecnologias de Nióbio em parceria com a Giaffone Racing

O Sertões 2022 promete entrar para a história. Até o ano passado considerado como o maior da América Latina, este ano a prova pretende se firmar como o maior rally do mundo em trechos cronometrados. Serão 15 dias, entre agosto e setembro, atravessando oito estados das cinco regiões brasileiras, totalizando 7.216 quilômetros de percurso. Partindo de Foz do Iguaçu (PR) até o mar de Salinópolis (PA), serão 4.811 quilômetros de trechos cronometrados.

De acordo com o CEO do Sertões, Joaquim Monteiro, “chegou o nosso grande momento, o ano histórico de comemoração dos 30 anos deste rally, que coincide com a celebração do bicentenário da Independência do Brasil. O Sertões tem como objetivo revelar um Brasil que poucos brasileiros conhecem, através do esporte e de experiências em lugares fascinantes. É sinônimo de aventura e orbita nos sonhos de muitas pessoas. Trabalhamos muito para chegar até aqui e é motivo de muito orgulho poder anunciar esse super roteiro, o maior do mundo! Vamos fazer um tributo ao nosso país.”

Além de comemorar os 200 anos da Independência do Brasil, a mensagem de sustentabilidade se mantém desde o ano passado, quando a competição aderiu ao princípio de carbono neutro e trouxe a estreia do primeiro veículo híbrido da competição, o EXO Nb-Hybrid, parte da linha pioneira de UTVs desenvolvida no país pela CBMM e Giaffone Racing, que uniram forças para representar a indústria nacional na competição.

A parceria da CBMM com o Sertões foi renovada em 2022, tendo a evolução da linha EXO Nb como parte integrante desse grande evento. Neste ano, as versões a etanol e híbrida trazem novas aplicações de Nióbio. O metal aplicado em componentes da estrutura dos veículos os torna mais leves e resistentes, proporcionando vantagens não apenas no desempenho, mas também na segurança para o piloto e navegador.

“O Sertões, como principal evento do automobilismo off-road realizado no Brasil, é a plataforma ideal para mostrarmos as tecnologias que somos capazes de desenvolver no país, em terras mineiras. Estamos muito felizes em representarmos, juntos da Giaffone Racing, a bandeira da indústria automobilística e da tecnologia nacional nessa edição especial em homenagem ao bicentenário da independência do nosso país”, afirma Giuliano Fernandes – gerente de Marketing e Comunicação da CBMM.

“O Sertões do ano passado pode provar a resistência da linha EXO Nb. Enfrentamos um acidente com a carreta que transportava os UTVs, que tombou a 15 quilômetros do local de início da prova e prejudicou os três carros da linha. Os reparos foram feitos e os veículos conseguiram participar da prova”, lembra Érico França, da área de Desenvolvimento de Mercado da CBMM e líder do projeto. Além de completarem o trajeto de 5 mil quilômetros, os veículos abriram as portas para UTVs híbridos na competição.

“Já nos considerávamos vitoriosos apenas por estarmos na linha de largada. Se o nosso primeiro Sertões começou com muita emoção e, com trabalho em equipe e dedicação, conseguimos superar esse desafio, nossa expectativa para este ano é apresentar um carro ainda mais evoluído e um desempenho ainda melhor na competição”, comenta o diretor da Giaffone Racing, Zeca Giaffone. Na edição 2022, a linha EXO Nb irá participar da etapa sul do Sertões com três veículos. Uma terceira versão totalmente elétrica do UTV, o EXO Nb-E, está sendo desenvolvida pelas empresas e será apresentada em breve.

EVOLUÇÃO

Fazendo relação à Independência do Brasil, Érico França reforça que os principais avanços que o EXO Nb traz em 2022 são tecnologias que vêm sendo desenvolvidas e testadas no País – inclusive usando as condições rústicas da prova tradicional do Sertões como campo de testes.

Em relação à versão anterior, o especialista destaca as reduções na espessura e no diâmetro das estruturas metálicas do chassi do UTV. “Temos agora um carro mais leve que, portanto, consome menos combustível e apresenta um melhor desempenho, sem que isso tenha impactado nos requisitos de segurança”, explica França.

Outro aprimoramento no veículo diz respeito a um novo distribuidor desenvolvido com uma tecnologia de Nióbio específica para engrenagens. Para o analista da CBMM, essa inovação resulta em uma maior resistência e durabilidade do componente, mesmo em situações extremas. “O resultado foi tão animador que já estamos desenvolvendo outras partes com peças de aço microligado com Nióbio, de modo a ampliar essa vantagem e permitir a criação de motores menores e, ao mesmo tempo, mais resilientes e efetivos.”

Outros avanços são os discos de freio com Nióbio, resultando em um menor desgaste e maior segurança, além da utilização de aço inox microligado ao Nióbio, no lugar do inox comum, normalmente aplicado em componentes que precisam de uma maior resistência a corrosão e altas temperaturas, como o escapamento, por exemplo.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta

aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Para mais informações, visite o media center.

Sobre a Giaffone Racing

Fundada em 1990 pela família Giaffone, a Giaffone Racing é uma empresa inovadora, sempre em busca de novas conquistas no automobilismo brasileiro. Desde os primeiros passos, ainda no kart, até os dias de hoje, a Giaffone Rancing vem escrevendo uma história de sucesso. No início de 2000, passou a atuar fortemente na Stock Car, interrompendo a fabricação dos karts. A partir de 2010, outras categorias também passaram a contar com a participação da empresa, como o Mini Challenge, o Brasileiro de Marcas, Fórmula Futuro, o Brasileiro de Turismo e a Mercedes-Benz Grand Challenge. Todo este comprometimento demonstra a qualidade técnica e a competência da Giaffone Racing, voltada para o que há de melhor para pilotos, equipes e investidores.